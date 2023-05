Un système de contrôle de moteur d’avion, à fabrication 100% iranienne, a été testé avec succès lundi 1er mai dans les locaux de l’entreprise MAPNA, en présence du président iranien Ebrahim Raïssi.

Lundi 1er mai simultanément à la Journée des travailleurs, le président Raïssi a fait le déplacement dans les locaux et les chantiers de la société MAPNA, où il a visité les derniers acquis de ce géant industriel et technologique, dans divers domaines y compris les centrales thermiques, et celles des énergies renouvelables, le gaz et le pétrole, le transport ferroviaire, la restauration et l’optimisation, les moteurs d’aéronefs, les voitures électriques, la smartification, les industries énergivores, l’hygiène, eau, etc.

Le président Raïssi a également participé à une conférence tenue au centre de maintenance conditionnelle de MAPNA, pour mieux se familiariser avec la « stratégie de la compagnie pour la 4ème révolution industrielle », auquel la compagnie a donné le nom de « MAPNA Mind», jolie formule qui représente d’ailleurs l’importance accordée par la compagnie au concept de société de connaissance.

Selon le site Web officiel de la présidence iranienne qui rapporte la nouvelle, MAPNA Mind, que l’on pourrait traduire littéralement en «Pensée façon MAPNA », est en fait une stratégie conçue pour collecter, enregistrer et gérer les données en ligne. Le programme consiste à augmenter le rendement et la productivité dans diverses industries, en assurant une liaison entre cette plateforme, d’une part, et les centrales ou centres industriels, de l’autre, et tout cela, en utilisant les logiciels de macro-traitement de données et les outils de l’intelligence artificielle.

Le président Raïssi a assisté au test réussi d’un système de contrôle de moteur d’avion ; il s’agit d’un système conçu et fabriqué de A à Z par les techniciens iraniens en utilisant les méthodes de rétro-ingénierie.

Le président Raïssi a également visité la turbine à gaz Classe F, un turbomoteur et générateur électrique sophistiqué dont les pièces sont complètement fabriquées par la chaîne d’approvisionnement de MAPNA.

Le président Raïssi a aussi visité la locomotive MAP 24, conçue et fabriquée par les experts et techniciens de la société MAPNA. Une grande quantité d’équipements de ce véhicule ferroviaire, dont le système de contrôle, le bogie, le frein, le châssis, la caisse, etc., a été fabriquée par le groupe industriel MAPNA, en se souciant d’utiliser le potentiel offert par d’autres sociétés iraniennes afin de construire l’ensemble de pièces et d’équipements nécessaires.

Par la même occasion, le président Raïssi a réitéré que pour subvenir aux besoins du pays en matière de véhicules ferroviaires, il faudrait privilégier les producteurs iraniens. De même, le Président Raïssi a exhorté l’équipe de direction de MAPNA à mettre à profit les potentialités de son centre d’entraînement de conduite de locomotives.

La visite du président Raïssi dans cette grande exposition industrielle s’est terminée avec les démarreurs de divers véhicules électriques, des bus, des véhicules urbains ou de transport, tous conçus et fabriqués par le groupe industriel MAPNA.

Source: Press TV