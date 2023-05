Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a empêché à deux reprises le ministre de la guerre Yoav Galant de se rendre aux États-Unis ces dernières semaines, car lui-même n’avait pas encore reçu d’invitation pour rencontrer le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, ont rapporté le mercredi 3 mai les médias israéliens.

Channel 12, citant des sources américaines et israéliennes, a révélé que Netanyahu a sommé Galant de ne pas accepter les invitations à des réunions avec des responsables de la sécurité à Washington et à New York.

Selon Channel 12, « l’interdiction faite au ministre de la Défense de se rendre aux États-Unis, le principal allié d’Israël, est inhabituelle et pourrait avoir des conséquences sur la sécurité ».

Toutefois, le média israélien note également que « Yoav Galant a rencontré de hauts responsables de la défense américaine en ‘Israël’ au cours des dernières semaines ».

La Maison Blanche s’est abstenue jusqu’à présent d’inviter Benjamin Netanyahu, préoccupée par les protestations autour de la réforme judiciaire de son gouvernement et par les récentes tensions sécuritaires.