Le chef du comité des prisonniers du gouvernement de Sanaa, Abdelqader al-Murtada, a affirmé que « les USA ont fait obstruction à la paix tout au long des périodes passées, et ce sont toujours eux qui entravent tout progrès, et ils cherchent à implanter des obstacles dans tous les cycles de négociation concernant le dossier des prisonniers ».

Al-Murtada a souligné que « le prochain cycle de l’accord comprend la libération de 1 400 prisonniers des deux côtés, et s’il est convenu d’étendre l’accord, alors Sanaa accueille favorablement cette affaire ».

Il a ajouté que « la formation des comités est en attente pour le début des visites de prisons par les deux parties, comme convenu précédemment ».

Al-Murtada a indiqué : « Il y a des obstacles de la part des mercenaires et des conditions préalables, et Sanaa espère qu’il n’y aura pas d’obstacles aux visites de prison, qui ont été préalablement convenues ».

Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen à Genève a rapporté, il y a quelques semaines, que « les parties yéménites ont signé un accord pour échanger des prisonniers et des détenus dans la capitale suisse, Berne ».

Cela a été suivi d’échanges de prisonniers, qui comprenaient des centaines d’entre eux, en plusieurs étapes, et du chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalek alHouthi « .

