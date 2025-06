Le Hezbollah a fermement condamné ce qu’il qualifie de « crime de piraterie commis par l’occupation israélienne » ajoutant « l’enlèvement du navire Madeleine dans les eaux internationales, l’arrestation des militants internationaux à bord et l’interdiction de l’entrée de l’aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza assiégée constituent une violation flagrante du droit international, des normes et des principes humanitaires ».

Dans un communiqué publié lundi, le Hezbollah a souligné que « l’enlèvement du navire et la détention de son équipage civil et des militants à bord incarnent la faillite morale et politique de cette entité temporaire et son incapacité à briser la volonté du peuple palestinien de Gaza et sa résistance continue face à l’agression et au siège ».

Le Hezbollah a également exprimé « sa pleine solidarité avec les militants courageux et libres à bord du navire », appelant « la communauté internationale, les organisations humanitaires et de défense des droits de l’Homme à condamner ce crime odieux ».

Il a également appelé « à une action urgente et immédiate pour obtenir la libération des personnes enlevées, tenir l’entité occupante responsable de son agression continue et la contraindre à autoriser l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza et à lever le blocus ».

Dimanche à minuit, les forces navales de l’occupation israélienne ont pris d’assaut le navire Madeleine, membre de la Coalition de la Flottille de la Liberté, qui faisait route vers les côtes de Gaza, transportant de l’aide, des militants et des militants de la solidarité internationale.

Des sources au sein de la coalition ont rapporté que « quatre bateaux israéliens se sont approchés du navire pour tenter de s’en emparer ». Les médias israéliens ont rapporté que « l’armée israélienne a commencé à prendre d’assaut le navire et a ensuite arrêté tous les militants à bord ».

Source: Médias