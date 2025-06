Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a affirmé que « la banque de cibles de l’entité israélienne est désormais sur la table des forces armées iraniennes », soulignant que « toute action hostile contre les infrastructures économiques ou militaires de l’Iran fera l’objet d’une réponse précise et proportionnée ».

Dans un communiqué publié lundi, le Conseil a salué l’important exploit iranien en matière de renseignement, soulignant « qu’il représente un atout précieux ».

Il a ajouté « qu’il s’agit d’un résultat significatif de la planification intelligente et des mesures discrètes et modérées suivies par le système islamique sacré face aux prétentions de l’ennemi ».

Le communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a expliqué également que « l’accès à ces informations et la mise en place d’un lien entre le renseignement et le travail opérationnel permettent aux Moudjahidine de l’Islam de répondre immédiatement à toute attaque potentielle contre des installations nucléaires en ciblant les installations nucléaires secrètes de l’entité israélienne ».

L’Iran a précédemment révélé avoir obtenu « une mine d’informations stratégiques, opérationnelles et scientifiques de l’entité sioniste ».

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a indiqué que « les documents obtenus par les services de renseignement iraniens concernant les projets et les installations nucléaires de l’occupation israélienne renforcent les capacités offensives du pays ».

Salami : Déluge d’ Al-Aqsa : deuxième édition sur le front du renseignement

De son côté, le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution iranienne, le général de division Hossein Salami, a déclaré que « l’opération a une fois de plus porté un coup fatal à l’illusion d’un déclin ou d’une faiblesse de la République islamique, ainsi qu’aux fausses affirmations sur la force de l’entité usurpatrice, tant en termes de sécurité que de renseignement ».

Il a ajouté, dans un message de félicitations adressé au ministre iranien du Renseignement, que « ce coup ne sera pas le dernier porté à l’entité en voie d’effondrement, mais annonce plutôt une victoire finale imminente de la vérité sur le mensonge ».

Salami a qualifié le succès remarquable du ministère du Renseignement, qui a obtenu une grande quantité d’informations et de documents stratégiques et sensibles liés à l’entité sioniste dans les domaines nucléaire, militaire, sécuritaire et des infrastructures, « de déluge d’Al-Aqsa, dans sa deuxième édition consacrée au renseignement ».

Le commandant du CGRI a également noté que « le coup décisif porté par le ministère du Renseignement et le transfert sécurisé d’une grande quantité de documents sensibles dans le pays démontrent l’étendue du contrôle de l’Iran et sa profonde pénétration dans les strates cachées et invisibles de l’infrastructure sécuritaire sioniste ».

Il a estimé » qu’il ne fait aucun doute que ces informations hautement sensibles contribueront efficacement à renforcer les efforts visant à détruire l’entité sioniste et amélioreront la précision des missiles iraniens sur leurs cibles ».

L’Organisation iranienne de l’énergie atomique, pour sa part, a averti « qu’elle pourrait rétablir son niveau de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à son niveau habituel si l’AIEA n’apprécie pas notre coopération ».

Elle a ajouté : « Notre coopération avec l’AIEA dépasse largement nos devoirs et responsabilités ».

La déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, ainsi que celles du commandant des Gardiens de la révolution et de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, intervient alors que les États-Unis et les pays européens ont soumis un projet de résolution à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), alléguant que l’Iran se soustrait à ses obligations.

« Un entretien téléphonique a eu lieu aujourd’hui entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant le dossier iranien, suivi de consultations de sécurité menées par ce dernier », selon les médias israéliens.

Source: Médias