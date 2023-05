« Toute cette histoire de Covid n’a jamais rien eu à voir avec la santé publique», a dénoncé l’eurodéputée Christine Anderson.«Cela a toujours eu à voir avec le fait de briser les gens, afin d’en faire un ensemble stupide et malléable qu’ils peuvent totalement contrôler», a-t-elle taclé lors du Sommet international Covid au Parlement européen qui se tient à Bruxelles .

Selon cette femme politique allemande,«toute cette folie autour du Covid n’était qu’un test pour voir jusqu’où ils pouvaient aller»

«Regardez bien vos gouvernements et n’imaginez pas une seule seconde que parce qu’ils ont été élus démocratiquement, ils ne vous infligeront pas les pires atrocités», a-t-elle poursuivi.

«Leur but est de supprimer nos droits fondamentaux: liberté, démocratie, état de droit».

Et de conclure: «Rendre esclave et appauvrir chaque être humain sur cette planète. C’est ce à quoi nous faisons face. Et c’est ce que nous devons combattre.»

Membre de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) depuis 2013, elle a participé le 28 octobre 2021 à une conférence de presse avec cinq autres députés européens pour dénoncer la politique vaccinale et le maintien du passe sanitaire dans les pays de l’Union européenne.

Nommée au Comité spécial sur la pandémie de COVID-19 et, elle a enregistré lors d’une session de juillet 2022 une plainte selon laquelle on avait trop mis l’accent sur l’obtention de traitements expérimentaux de thérapie génique chez des personnes en bonne santé.

