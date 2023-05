Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a confirmé lundi que » l’Iran est prêt à fournir aux forces armées syriennes les plus performantes armes de défense « .

Ashtiani a déclaré, lors de sa rencontre avec son homologue syrien, le général Ali Abbas, à Damas, que « le moment est venu pour la reconstruction et la prospérité de la Syrie dans divers domaines », faisant référence aux « efforts de diplomatie de défense de la République islamique d’Iran lors de la Réunion quadripartite de Moscou dans le but de parvenir à la stabilité de la sécurité », selon l’agence iranienne IRNA.

Ashtiani a également souligné que « l’Iran est prêt à coopérer avec la Syrie dans la construction d’usines et de lancement de lignes de production d’armes de défense stratégiques, afin de renforcer la sécurité du peuple syrien et afin d’établir une infrastructure de défense multilatérale et renforcer la base d’armement en Syrie. »

Pour sa part, le ministre syrien de la Défense, le général Ali Abbas, a affirmé que « la sécurité et la stabilité de la Syrie ont été établies avec le soutien des frères iraniens et de leurs vrais amis ».

Il a déclaré : « Renforcer la base défensive de la Syrie la rendra plus apte à combattre le terrorisme, car c’est l’un des axes de la résistance ».

Abbas a également exprimé son « appréciation pour le soutien apporté par le ministère iranien de la Défense dans le domaine de la diplomatie de défense », ajoutant que « les ennemis n’épargnent aucun effort pour nuire aux relations fraternelles et amicales entre la Syrie et l’Iran ».

Téhéran compte réhabiliter et moderniser les aéroports syriens

De son côté, le chef de l’Organisation de l’aviation civile iranienne, Mohammad Mohammadi Bakhsh, a indiqué une augmentation des vols entre l’Iran et la Syrie, indiquant que « Téhéran compte réhabiliter et moderniser les aéroports syriens, dont l’aéroport de Damas ».

Dans ses déclarations, Mohammad Mohammadi Bakhsh a évoqué la récente visite du ministre iranien des Routes à Damas, soulignant que « la visite a eu lieu en sa qualité de chef de la partie iranienne au sein du comité économique conjoint avec la Syrie, selon l’agence iranienne Tasnim.

Jeudi dernier, le président syrien Bachar al-Assad et son homologue iranien Ibrahim Raisi ont signé un protocole d’accord pour une coopération stratégique globale à long terme entre Damas et Téhéran, ainsi qu’une entente pour une réunion de coopération dans le domaine des chemins de fer et des l’aviation, ainsi qu’un protocole d’accord relatif au domaine des zones franches entre les deux pays, la Syrie et l’Iran.

La visite du président iranien et de sa délégation dans la capitale syrienne, Damas, est la première du genre depuis 13 ans, en réponse à une invitation officielle de son homologue syrien, Bachar al-Assad.

Source: Médias