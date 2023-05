Les forces armées yéménites ont mené une manœuvre militaire majeure au Yémen, baptisée « Loyauté au chef martyr », dans la quatrième région militaire.

Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a indiqué que « des unités de combat de diverses formations des forces armées ont participé à ladite manœuvre ».

Cette manœuvre est l’un des « plus grands exercices » menés par les forces armées yéménites, elle s’est déroulé sur une zone de 100 kilomètres carrés, « avec un caractère offensif sur des sites et camps supposés de l’armée américaine et de l’ennemi israélien. »

Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a également souligné que « cette manœuvre vise à « élever l’état de préparation et de combat des combattants des forces armées pour mener des opérations offensives contre les positions ennemies ».

Quant au lieu de cette manœuvre militaire, le correspondant a rapporté « qu’elle a eu lieu à Taiz, qui est liée à Aden, Al-Dhalea et les gouvernorats du sud du Yémen ».

Il convient de noter que le 23 mars , les forces armées yéménites ont effectué une manœuvre militaire à laquelle toutes les unités combattantes ont participé, coïncidant avec l’entrée de la guerre contre le Yémen dans sa neuvième année.

Selon l’agence yéménite Saba, la manœuvre militaire a simulé l’attaque d’une série de cibles dans des zones montagneuses, désertiques et boisées qui ont été avancées depuis des zones ouvertes.

La manœuvre a compris la participation des unités d’armure, d’ingénierie, de défense aérienne, de l’armée de l’air et de la force de missiles, formées pour opérer en coordination et en intégration entre toutes les unités participantes, avec les communications militaires.

