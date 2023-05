La riposte des factions de résistance palestinienne ne s’est pas fait attendre. Moins de 36 heures après le massacre perpétré à l’aube du mardi 9 mai au cours duquel 13 palestiniens ont été tués dont 5 femmes, 3 enfants et 3 chefs du Jihad islamique, près de 300 roquettes ont été tirées en près de deux heures depuis la bande de Gaza.

La riposte baptisée « Vengeance des libres » a été réalisée avec la participation de la Chambre conjointe des factions de résistance. Celle-ci comprend en plus des bras armés du Jihad islamique et du Hamas, les Brigades Abou Ali Moustafa du FPLP, celle du FDLP, certaines brigades d’al-Aqsa du Fatah, celles des Moudjahidine…

« Cette opération est une riposte à l’attentat contre les chefs des Brigades al-Qods », a-t-elle annoncé.

Selon les images vidéos postées sur les réseau sociaux, l’essentiel de la bataille s’est déroulé dans le ciel de la Palestine occupée. On pouvait voir les roquettes palestiniennes traquées par les missiles du système Dôme d’acier.

A partir de 13 :30 (heure locale), des dizaines de salves de roquettes ont été lancées contre toutes les colonies israéliennes de l’enveloppe de Gaza, elles ont atteint l’espace aérien de Tel Aviv ou des sirènes d’alarme ont retenti.

Sur le terrain, des scènes de panique et de gens qui quittaient leur voiture ou la plage et accouraient vers les abris enregistrées à Tel Aviv ont été postées sur les réseaux sociaux.

Le trafic aérien a été perturbé à l’aéroport Ben Gourion (Allad)

Par la suite ce sont les débris de ces missiles qui ont du être ramassés.

Les sirènes ont même retenti à Beit Sheimesh près de la ville sainte d’al-Qods ainsi qu’à Ramat Gan au centre de la Palestine occupée.

Selon le quotidien israélien Haaretz, le tiers des habitants des colonies de l’enveloppe de Gaza avaient quitté leur maison et se sont rendus dans des hôtels ou des kibboutz au nord et au centre de la Palestine occupée.

Armée israélienne: 270 roquettes dont 62 interceptées

L’armée d’occupation israélienne a quant à elle répertorié 270 roquettes qui ont été tirées: 40 visaient la colonie de Sederot, 20 celle d’Ashkelon et d’Ashdod et 3 la ville de Tel Aviv.

Les médias israéliens avancent quant à eux que 6 roquettes ont visé Tel Aviv et l’une d’entre elles qui devait s’abattre sur une zone résidentielle a été interceptée par le système Fronde de David dont chaque missile coute un million de dollars.

Toujours d’après les chiffres de l’armée, 3 roquettes sont tombées sur des bâtiments et 62 ont été interceptés.



Des incendies ont été déclarés à Ashdod et Ashkelon.

Il y aurait eu 5 blessés israéliens.

Nouveaux raids israéliens meurtriers

Raid israélien au nord de Gaza

Du côté de la bande de Gaza, plusieurs raids israéliens ont été signalés entretemps. Et ils sont certes bien plus meurtriers, compte tenu du déséquilibre des forces en faveur de l’entité sioniste.

En plus de ceux de la matinée contre Khan Younès au sud de la bande qui ont fait deux martyrs, des raids ont été perpétrés contre Rafah au nord, à Der al-Balah au centre et à Bet Lahia.



Le groupe de résistance Abou Ali Moustafa a annoncé le martyr de 4 combattants de son unité balistique pendant leur participation à la riposte « Vengeance des libres ».

Il est question d’une quatrième enfant qui est tombée en martyr dans le récent raid.

Selon un bilan encore provisoire dressé par le ministère palestinien de la Santé à Gaza, il y a eu 21 martyrs palestiniens depuis l’aube du mardi, et 64 blessés dans la bande de Gaza. Parmi eux figure un jeune de 17 ans, Yazan Aliane.

Pendant près de deux heures, le rythme des tirs de roquettes palestiniennes et des raids israéliens a baissé. Mais aucune trêve n’a encore été annoncée. L’armée d’occupation a déclaré qu’elle prolongera l’état d’urgence jusqu’au vendredi prochain. Les médias israéliens avancent que les chances de conclure un cessez-le-feu sont très élevées dans les prochaines heures.

Les régions visées par les tirs de roquettes selon une carte israélienne

Peu après 19:00, des raids israéliens ont été signalés à Khan Younès.

Quelques minutes plus tard, des sirènes d’alarme ont de nouveau retenti à al-Qods, Tel Aviv et Bir Sabaa (Beersheva) (Vidéo ci-dessous), ainsi que dans les colonies de l’enveloppe de Gaza et des tirs de roquettes y ont été signalés. Etoile de David (l’équivalent de la Croix-Rouge) a fait état de 3 colons blessés à Bir Sabaa, Tel Aviv et Ashkelon

Maison atteinte d’une roquette dans la colonie de Netivot

Source: Divers