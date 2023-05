Ecraser la résistance palestinienne, tel est de l’agression israélienne contre la bande de Gaza qui n’a pas porté ses fruits.

La télévision israélienne Canal 7 a fait état d’une unanimité au sein des dirigeants politiques et militaires en ‘Israël’ sur la nécessité de mettre fin à l’escalade à Gaza.

Le Shin Bet et l’armée d’occupation israélienne ont pour leur part recommandé de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, prétendant que les objectifs des opérations d’assassinat contre les chefs de la résistance ont été épuisés.

Entre-temps, les médias palestiniens ont fait état d’un calme prudent qui prévoyait, ce matin, dans la bande de Gaza, et ce après une série de raids nocturnes hystérique de l’aviation d’occupation.

866 roquettes ont frappé « Israël »

La résistance palestinienne a cependant fermement riposté à ces bombardements en tirant des barrages de roquettes en direction des colonies environnantes Gaza jusqu’à Tel-Aviv.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a annoncé qu’environ 866 roquettes avaient été tirées sur « Israël » de Gaza depuis le début de l’escalade.

Un colon israélien a succombé à ses blessures et plus de dix autres ont été blessées après le tir d’une roquette palestinienne qui a visé la colonie de Rehovot, près de Tel Aviv, a-t-on indiqué de source israélienne.

L’armée d’occupation a évoqué un dysfonctionnement dans le système anti-missiles Dôme de fer.

Les médias israéliens ont aussi rapporté qu’une femme colon a été retrouvée morte à Holon, Tel-Aviv.

Reprise des raids contre des terrains agricoles

Au 4ème jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, l’armée d’occupation a repris ses raids et ses bombardements contre les terrains agricoles.

Un raid israélien a visé, ce vendredi 12 mai, des terres agricoles à l’est de Gaza, tandis que les avions d’occupation ont pilonné des terrains à l’est de Beit Hanoun dans le nord de la Gaza.

Deux drones de l’occupation ont bombardé deux cibles à l’est et au sud-est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Le Correspondant d’AlManar a rapporté qu’après ces raids, des barrages de roquettes ont été tirés vers les territoires occupés depuis le sud de la bande de Gaza.

Il convient de rappeler que 31 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 6 enfants et 3 femmes, et plus de 96 autres ont été blessés depuis le début des bombardements israéliens, qui ont débuté le mardi 9 mai, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le 9 mai, les avions israéliens ont bombardé plusieurs domiciles dans la bande de Gaza, qui ont entraîné le martyre de 15 Palestiniens, dont trois commandants du Jihad islamique, trois femmes et trois enfants.

Optimisme sur un cessez-le-feu

Parallèlement, les médias israéliens ont rapporté que les médiateurs égyptiens sont optimistes quant à l’obtention d’un cessez-le-feu dans les prochaines heures.

Des négociations sont en cours avec le Jihad islamique qui refuse toute trêve avant un engagement israélien de mettre fin aux opérations d’assassinats.

Jeudi, les médias israéliens ont révélé que les Américains parlaient de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu, craignant que cette escalade s’élargit sur plusieurs fronts.