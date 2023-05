Le martyr Iyad al-Hassani, décédé des suites d’un assassinat israélien dans le quartier d’Al-Nasr, au centre de la ville de Gaza a rejoint le mouvement du Jihad islamique au début dans les années quatre-vingt du siècle dernier.

Al-Hassani est l’un des chefs les plus éminents des Brigades Al-Qods et l’un des plus recherchés par « Israël », depuis plus de 26 ans.

Le martyr Iyad al-Hassani est l’un des fondateurs de la première aile militaire, Qasm, et l’un des plus recherchés par les forces d’occupation israéliennes, en raison de son rôle éminent dans la planification des opérations de martyre à l’intérieur des colonies israéliennes pendant les années 90.

L’une des opérations les plus importantes qu’il a supervisées a été l’opération Beit Lid, à laquelle il a participé en 1995, qui a entraîné la mort de 22 Israéliens.

Al-Hassani était l’un des planificateurs de cette opération, qui est l’une des opérations martyres les plus importantes du Jihad islamique, une double opération menée par Anwar Sukkar (Shujaia) et Salah Shaker (Rafah), dans la matinée de dimanche, 22 janvier 1995, qui a entraîné la mort de 22 soldats israéliens et blessés 63, dont 20 grièvement.

A ce titre, le journal Yedioth Ahronoth a qualifié l’opération comme »l’une des plus graves opérations qui ont visé l’armée israélienne à l’intérieur de la Ligne verte ».

L’opération a été menée lors d’un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation au carrefour de Beit Lid.

Il a joué un rôle important dans la lutte contre les attaques israéliennes contre la bande de Gaza et les tirs de missiles sur l’entité au cours des dernières années.

Dans une précédente interview avec le martyr Iyad al-Hassani, en avril 2022, il avait déclaré « qu’au sein des Brigades alQods , sa direction a conçu une préparation totale pour affronter de nouveaux développements », faisant référence à « une nouvelle phase lancée par les héros du Tunnel de la Liberté et de la Brigade de Jénine ».

Au cours de la réunion, qui s’est tenue dans la ville de Rafah et organisée par le Mouvement du Jihad islamique, il a déclaré : « La direction militaire est satisfaite de la préparation des Brigades Al-Qods et de sa préparation à tous les scénarios possibles et à surprendre l’ennemi ». Dans la même réunion, il a évoqué la situation de la lutte en Cisjordanie.

Source: Médias