Le commandant de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, Ismail Qaani, a envoyé un message au peuple palestinien, aux factions palestiniennes dans la Chambre d’opérations conjointes, et aux familles de martyrs, les félicitant de leur exploit lors de la dernière offensive israélienne contre la bande de Gaza.

Adressant son message au « grand peuple palestinien », il a salué son inébranlabilité « génération après génération », soulignant que le peuple de Gaza et ses moudjahidines sont « ceux qui conçoivent des moyens de fierté, de défense et de djihad malgré le blocus et les défis. »

De même, il a adressé ses salutations aux « héros d’al-Qods et de Cisjordanie et aux moudjahidines de toute la terre de Palestine », soulignant qu’ils « ont prouvé que le crépuscule de la victoire est proche ».

Qaani a également salué les familles des martyrs, affirmant qu’ils sont « ceux qui portent le dépôt de défendre al-Qods et les lieux sacrés avec détermination et loyauté ».

Rendant hommage aux factions de la résistance palestinienne, à leurs dirigeants et à tous leurs cadres et combattants, le commandant de la force al-Qods a souligné qu’ils sont « ceux qui ont tenu bon, ont fait face à toutes les formes d’intimidation, et ont continué à préparer la force qui terrifie l’ennemi et réalise la victoire. »

Il a également salué les dirigeants de la Salle des opérations conjointes des factions de la résistance dans la bande de Gaza, louant leur leadership dans la bataille de Vengeance des libres.

Les dirigeants de la résistance dans la bande de Gaza « ont écrit une nouvelle épopée dans l’histoire du conflit avec l’ennemi sioniste, et les forces de l’arrogance mondiale qui se tiennent derrière lui », ajoutant qu’ils « ont prouvé une fois de plus qu’en s’appuyant sur Dieu Tout-Puissant, et grâce à leur ferme détermination et leur sage gestion, ils sont capables de briser l’épine de l’ennemi et de le vaincre. »

Il a également salué la coopération et l’unité dont ont fait preuve les chefs de la résistance et ses combattants dans la bataille, soulignant qu’ils ont su ajouter « une nouvelle victoire à leurs victoires et une nouvelle source de fierté », soulignant que « ces victoires constituent des étapes régulières vers la grande victoire finale sur l’occupation. »

Qaani a réaffirmé que l’Iran continue de se tenir aux côtés du peuple palestinien et de sa vaillante résistance, et de renforcer l’axe de résistance avec toutes ses capacités, « jusqu’à l’éradication de l’entité sioniste usurpatrice de toute la terre bénie de Palestine ».

Qaani a conclu son message en remerciant et en appréciant les héros du Hezbollah au Liban, tous les mouvements de résistance et tous les peuples libres de la région et du monde, pour leur position face aux crimes de l’occupation sur la terre opprimée de Palestine, et pour leur soutien au peuple palestinien patient et aux résistants inébranlables.

Source: Médias