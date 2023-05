Nicolas Maduro a déclaré vouloir mettre l’économie vénézuélienne sur la voie de la dédollarisation, alors que de plus en plus de pays, y compris en Amérique latine, souhaitent se défaire du monopole de la monnaie américaine.

Le processus de dédollarisation de l’économie mondiale prend de l’ampleur, a déclaré le 15 mai le Président vénézuélien au cours de son émission Con Maduro+ sur la chaîne de télévision publique Venezolana de Television.

« On assiste à un processus accéléré de dédollarisation du monde commercial. Il serait bon d’étudier ces initiatives [de création d’alternatives au dollar, ndlr] qui émergent dans le monde », a indiqué le chef de l’État cité dans un communiqué du ministère vénézuélien des Relations extérieures.

M.Maduro a rappelé que les États-Unis utilisent le dollar à des fins politiques et qu’ils influent sur le système financier mondial pour faire adopter des sanctions contre la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran, la Turquie, le Venezuela et Cuba.

Dans ce contexte, le Venezuela entend suivre la voie de la dédollarisation de son économie.

« C’est notre voie, la voie de la nouvelle économie de la liberté », a-t-il insisté.

La dédollarisation en marche

Le Président vénézuélien a estimé qu’un panier de devises devait faire son apparition dans le commerce international, alors que le monde devient « de plus en plus multipolaire, multicentrique » et avance vers l’équilibre.

Une chose est sûre, c’est qu’un certain nombre de pays d’Amérique latine s’efforcent déjà d’abandonner le dollar dans le commerce extérieur.

À la mi-mai, le Président bolivien, Luis Arce, a annoncé que la Banque centrale de son pays étudierait la possibilité d’utiliser les yuans dans ses échanges avec la Chine.

Les Présidents brésilien et argentin, Luiz Inacio Lula da Silva et Alberto Fernandez, se sont rencontrés à Brasilia le 3 mai afin de trouver un mécanisme pour renoncer au dollar dans leurs échanges bilatéraux.

Buenos Aires avait précédemment conclu un accord avec Pékin qui devrait permettre aux entreprises argentines de payer les importations chinoises en yuans.

Source: Avec Sputnik