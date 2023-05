Le ministère israélien des Affaires étrangères a consacré une série de tweets, publiés mardi soir, critiquant le propriétaire de Twitter, Elon Musk, après un tweet à « saveur antisémite » publié dans la matinée de mardi et dans lequel il s’en prenait au milliardaire américain d’origine juive George Soros (92 ans), rapporte le journal hébreu Haaretz.

Le milliardaire américain a accusé Soros de « vouer une haine contre l’humanité. »

Il a déclaré que Soros « déteste l’humanité » l’accusant de « vouloir éroder le tissu même de la civilisation » et l’a comparé à «Magnéto » – le personnage « super-vilain » des bandes dessinées « X-Men », qui a survécu à l’Holocauste dans son enfance, disposant d’une capacité étrange de contrôler des objets en acier et les transformer en n’importe quelle forme qu’il veut.

« Le mot juif a sauté sur la liste des tendances sur Twitter aujourd’hui, après un tweet à saveur antisémite du propriétaire et PDG de la plateforme, Elon Musk », a tweeté le ministère israélien des Affaires étrangères.

« Le tweet de Musk a immédiatement provoqué une vague de théories du complot antisémites sur Twitter », a-t-il ajouté.

L’attaque de Musk contre Soros est intervenue quelques jours à peine après que le fonds d’investissement de 16 millions de dollars créé par le milliardaire américano-hongrois George Soros a révélé avoir vendu ses actions Tesla.

Musk a déjà été critiqué par des organisations juives américaines, et l’Anti-Defamation League (non gouvernementale) pour ne pas en faire assez pour lutter contre «l’antisémitisme » et le racisme sur Twitter depuis qu’il a acheté la plateforme en octobre dernier dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars.

Cependant, c’est la première fois qu’Israël critique directement Musk et l’accuse même d’antisémitisme, selon le journal hébreu.

Dans une interview à CNBC, il a indiqué que son opinion ne le rend pas antisémite – se qualifiant de « pro-sémite, s’il en est », avant d’ajouter qu’il continuera à exprimer ses points de vue souvent controversés sur le site.

Source: Médias