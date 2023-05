L’agence russe RIA Novosti a rapporté mercredi 24 mai que la Grande-Bretagne recherchait des mercenaires de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour participer à la contre-attaque ukrainienne.

Selon l’agence, une annonce de vacance d’emploi est publiée sur le site Internet du moteur de recherche d’emploi Adzuna.

Selon les informations fournies sur le site, sont recherchées des personnes pour le poste de « technicien en réparation militaire » à temps plein, et les candidats se voient proposer un contrat à durée indéterminée, puis promis 20 000 £.

L’offre d’emploi dit: «Nous invitons les citoyens de (pays) du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à participer à un programme de volontariat pour aider l’Ukraine sur une base compétitive. Pour participer à la contre-attaque ukrainienne, des spécialistes militaires sont nécessaires. Bonne santé et psychologiquement stable Les participants doivent comprendre tous les risques et signer la renonciation.

De plus, l’employeur garantit l’acquisition rapide de la citoyenneté britannique ou européenne, après la fin du contrat et la vérification de l’éligibilité, selon l’agence.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, l’ancien agent des services de renseignement britanniques, Alistair Crook, a révélé que l’armée ukrainienne accusait un retard sur l’armée russe à tous égards, ce qui laisse planer des doutes sur la capacité des forces ukrainiennes à lancer une contre-attaque.

Au début de ce mois, le journal britannique The Times a rapporté que les Ukrainiens n’étaient pas prêts pour la contre-attaque à venir, notant que Kiev « n’a pas d’autre choix ».

Il convient de noter que la commission d’enquête en Russie a signalé qu’il y avait plus d’un millier de mercenaires combattant aux côtés du régime ukrainien, expliquant qu’un certain nombre d’entre eux sont arrivés dans ce pays en 2014, et que la plupart d’entre eux ont une expérience de combat acquise dans les zones de conflit au Moyen-Orient.

