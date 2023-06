Alors que les affrontements sont quotidiens entre les Palestiniens et les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie occupée, un incident est intervenu ce samedi matin dans les territoires de 1948, à la frontière avec l’Égypte.

Selon les médias israéliens, des tirs de feu ont été signalés sur le terminal frontalier israélien Nitzana pour les marchandises et il y a eu 2 soldats israéliens qui ont été tués et d’autres blessés. Un bilan encore provisoire.

Le journal israélien Yediot Ahronot a indiqué que les autorités sécuritaires israéliennes ont imposé une censure médiatique sur les détails de l’opération.

Selon le site Walla, l’incident s’est produit dans une zone dont la responsabilité sécuritaire en incombe au bataillon 80 de l’armée israélienne.

En milieu de journée, les médias israéliens ont rapporté que des échanges de tirs de feu ont éclaté sur le lieu même de l’opération matinale.

Ce terminal se situe à 40 km de celui de Karam Bou Salem. (Voir carte)

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 13, un homme armé a ouvert le feu depuis les territoires de 1948 sur la sentinelle du site en question. L’armée d’occupation a déclaré qu’un combattant a été tué dans les accrochages et qu’elle est à la recherche d’autres combattants.

Les combattants auraient pénétré cette zone après avoir infiltré la barrière sur la frontière.

« La Cisjordanie, une bombe à retardement »

En Cisjordanie occupée , les opérations menées par les Palestiniens ne connaissnt pas de répit ces derniers mois alors que se poursuit à un rythme effréné la colonisation israélienne.

Dans un article publié vendredi 2 juin, le quotidien israélien Haaretz a écrit que « la Cisjordanie est une bombe à retardement et constitue toujours une menace la plus importante à l’institution sécuritaire israélienne.

« Toutes les orientations problématiques en Cisjordanie se poursuivent et avec force », a averti le chroniqueur militaire du journal Amos Hariel.

Il cite entre autres « la faiblesse du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et la perte de contrôle de l’AP en Cisjordanie, la hausse importante du nombre des opérations de tirs de feu contre les israéliens et l’augmentation sensible de la participation des membres des services de sécurité palestiniens à ces opérations et plus précisément aux accrochages armés».

Il constate que les voies reliant les colonies juives sont le point faible du système de défense israélien en Cisjordanie, remarque que les Palestiniens développent des engins piégés plus destructeurs, et rend compte d’efforts palestiniens pour confectionner localement des roquettes et des obus de mortier.

Selon lui, une partie de leurs armes et engins proviennent de la contrebande depuis la Jordanie.

Incursion, accrochages et affrontements

Depuis la nuit de jeudi à vendredi, l’agence Quds a rendu compte de 4 opérations de tirs de feu contre les forces d’occupation israéliennes à Naplouse, Jénine, Qalqilia et Ramallah.

Dans celle de Naplouse, réalisée à proximité du village Deir Charaf au nord de la ville, un soldat israélien a été blessé. Cette région se situe à mi-chemin entre les deux colonies Homesh et Shafi Shamron. Les israéliens ont opéré une incursion dans le village palestinien et établi plusieurs barrages dans l’entourage de Naplouse.

Auparavant, des attroupements israéliens dans les parages du barrage Eliahu près de Qalqilia et du check-point al-Jalma à l’est de Jénine avaient fait l’objet de tirs de feu.

Dans le gouvernorat de Ramallah, c’est une tour israélienne érigée à proximité de la colonie Nevieh Tsuv qui a été à cible de tirs de feu. Cette colonie est édifiée sur les terres de Palestiniens de la localité Nabi Saleh. Les soldats de l’occupation ont ouvert le feu sur le véhicule d’une famille palestinienne à l’entrée de ce village blessant le père à l’épaule et un garçon de 3 ans, dont les blessures sont graves.

Au sud de la Cisjordanie occupée, des résistants palestiniens ont jeté de cocktails molotov sur la colonie Bitar Eilat construite sur les territoires de la localité palestinienne Nahaline à l’ouest de Bethléem. Un feu s’est déclaré autour de ses maisons.

Pour le vendredi 2 juin, l’agence Quds a rendu compte de plusieurs incidents:

** des affrontements dans la localité Abou Dis à l’est de la ville sainte al-Qods.

** des accrochages armés entre des résistants palestiniens et les forces d’occupation dans le site militaire israélien Jarizem à Naplouse

** des affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens à Kafar Qadoum à l’est de Qalqiliyat : 2 palestiniens blessés par des balles en caoutchouc et des cas de suffocation par gaz lacrymogène

** des affrontements à Beit Dajen à l’est de Naplouse pendant lesquels 8 palestiniens ont été blessés.

** des incendies provoqués par des bombes de gaz à Qarioute au sud de Naplouse.

Des médias israéliens ont indiqué que 3 jeunes palestiniens ont été arrêtés au motif qu’ils ont jeté trois cocktails molotov à proximité de la colonie Mivo detan au sud de Jénine.

Dans la nuit de vendredi à samedi 3 juin, les médias palestiniens ont fait part des évenements suivants :

Incursion à Deir Charif

** des incursions militaires israéliennes dans la localité Beit Amer au nord d’al-Khalil, la localité Qabatiya au sud de Jénine, dans le village Deir Charif au nord-ouest de Naplouse, dans les quartiers est de Naplouse, dans le camp Nour Chams à l’est de Tulkarem, dans le village Jalboune à l’est de la ville de Jénine.

** A signaler des tirs de feu revendiqués par le bataillon de Jénine des brigades Al-Quds en direction de la colonie Mirav près de Jalboune.

Images ci-dessous des accrochages a Qabatiya.

Source: Divers