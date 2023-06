Un enfant palestinien de trois ans, touché par des balles de l’armée israélienne la semaine dernière en Cisjordanie occupée, a succombé à ses blessures lundi, ont rapporté des sources israélienne et palestinienne.

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé dans un bref communiqué la mort de Mohammed al-Tamimi, âgé de trois ans et originaire du village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah.

Selon la mère de la jeune victime, ce dernier et son père venaient d’entrer dans leur voiture garée dans la cour de leur maison et lorsque le père a démarré la voiture et allumé ses phares, elle a été visée par une rafle de balles de la part des soldats israéliens.

Cette maison se trouve à 300 mètres du check-point israélien qui garde la colonie Neveh Tzuf édifiée sur des terres palestiniennes à l’ouest de Ramallah.

« Toutes les vitres de la voiture ont été brisées, ce sont des tirs de liquidation », a assuré la mère de Mohammed.

Son père, Haitham al-Tamimi, 40 ans, avait déclaré jeudi soir à l’AFP qu’il était avec « (son) enfant dans (sa) voiture » au moment des tirs.

« Nous voulions rendre visite à de la famille. Soudainement on a tiré sur moi et mon fils, j’ai pensé que cela venait de la tour (militaire près de Nabi Saleh) », a-t-il dit, aux urgences d’un hôpital de Ramallah où il avait été évacué pour des blessures par balles à l’épaule.

Un communiqué de l’armée d’occupation israélienne a argué que le petit garçon avait été blessé lors d’échanges de tirs entre des soldats et des assaillants près de la colonie de Neveh Tzuf (Halamish), à proximité de Nabi Saleh, dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’hôpital Sheba où il avait été admis, dans la banlieue de Tel-Aviv, a confirmé sa mort lundi, « malgré les nombreux efforts du personnel médical ces derniers jours », d’après un communiqué.

Source: Divers