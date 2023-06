Plus de 24 milliards de dollars entreront en Iran à partir de ses avoirs en devises étrangères bloqués en Irak et en Corée du Sud et grâce aux ressources dont il dispose dans le Fonds monétaire international.

Sur ce montant en devises étrangères, sept milliards de dollars sont les ressources bloquées en Corée du Sud et plus de 10 milliards de dollars en Irak. La plupart de ces avoirs sont liées aux exportations d’énergie vers ce pays voisin.

Selon l’agence iranienne ISNA, cette mesure intervient après la visite du sultan d’Oman en Iran et la visite du conseiller président américain Joe Biden à Oman. Durant cette dernière, il a été décidé de débloquer ces avoirs gelés dans le cadre d’un accord avec l’Iran.

Il a également été décidé, après la rencontre du gouverneur de la Banque centrale d’Iran, Mohammad Reza Farzin, avec Christina Georgina, la PDG du Fonds monétaire international, que l’Iran serait en mesure d’obtenir plus de 6,7 milliards de dollars de ses droits de tirage spéciaux.

Un membre de la Chambre de commerce commune entre l’Iran et l’Irak, Ali Shariati, avait précédemment annoncé le déblocage de deux milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés dans ce pays, à compter de lundi 5 juin.

En avril 2022, l’Iran a annoncé le déblocage d’une grande partie de ses avoirs gelés après avoir conclu un nouvel accord indépendant de l’accord nucléaire. Auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères avait annoncé que le gouvernement britannique a restituée ses dettes à l’Iran après 40 ans de retard, au terme de longues discussions.

