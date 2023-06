Un groupe de sabotage ukrainien a fait sauter le pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa dans la région de Kharkov. Il y a des victimes parmi la population civile, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.

«Le 5 juin, vers 21h00 heure de Moscou [18h00 GMT], un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a fait sauter le pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa près de la colonie de Masyutovka dans la région de Kharkov», a indiqué le ministère.

L’explosion de l’oléoduc a été qualifiée d’attentat terroriste, il y a des victimes parmi la population civile, ils ont «reçu l’assistance médicale nécessaire», selon le ministère de la Défense.

«Actuellement, les résidus d’ammoniac sont évacués du territoire ukrainien par les sections endommagées du pipeline. Il n’y a pas de victimes parmi les soldats russes», a déclaré le ministère.

Des images sont apparues en ligne semblant documenter les conséquences de l’attaque de sabotage, montrant des nuages toxiques de vapeur d’ammoniac se déversant dans l’environnement local.

L’ammoniac n’est pas reconnu comme un agent d’armes chimiques traditionnel, mais l’exposition à des niveaux très élevés de ce produit chimique peut endommager les poumons et entraîner la mort. L’ammoniac est également très toxique pour les poissons, la faune et la flore.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les travaux de réparation du pipeline pourraient prendre jusqu’à trois mois, et seulement si la Russie est en mesure d’assurer l’accès au site de l’attaque.

«L’une des stations de pompage a été mise hors service. Les vannes de blocage ont fonctionné, mais une fuite de matières premières s’est néanmoins produite. Selon des estimations préliminaires, les travaux de réparation et de restauration [du pipeline] prendront environ un à trois mois. Ceci, bien sûr, nécessitera l’accès au site des dommages», a déclaré Zakharova lors d’un briefing.

La porte-parole a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé qu’il pouvait «régler le problème» du pipeline endommagé, «mais cela ne signifie pas qu’il est prêt à reprendre le transport de l’ammoniac. Nous nous efforcerons de clarifier les circonstances de l’incident. Mais même maintenant, nous pouvons déjà affirmer qu’une seule partie n’a jamais été intéressée par la réanimation du gazoduc – le régime de Kiev».

« Le régime de Kiev ne s’est pas contenté d’éliminer la possibilité physique d’approvisionnement en ammoniac. Un coup dur a été porté aux efforts communs dans la lutte contre la menace de famine et la fourniture d’une assistance aux pays dans le besoin, ainsi qu’aux efforts personnels du secrétaire général de l’Onu, António Guterres », a-t-elle déclaré.

Le pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa part de la région russe de Samara, entre en Ukraine à Kharkov et pousse vers le sud et l’ouest vers la ville côtière d’Odessa, sur la mer Noire, où la ressource est exportée. L’ammoniac est une matière première clé utilisée dans l’enrichissement des engrais naturels.

Le pipeline Togliatti-Odessa était l’élément clé de la sécurité alimentaire mondiale, a fait savoir la diplomate russe: environ 2 millions de tonnes de matières premières pour la production d’engrais y étaient exportées chaque année. Cela suffit pour fabriquer des produits permettant de nourrir 45 millions de personnes.

Le pipeline a été construit en 1979 pendant la période soviétique et, jusqu’à récemment, il pouvait transporter jusqu’à 2,5 millions de tonnes d’ammoniac par an. L’utilisation du pipeline a été arrêtée en février dernier après que la crise de longue date dans le Donbass s’est transformée en une véritable guerre par procuration entre la Russie et l’OTAN en Ukraine.

La Russie a cherché à réactiver l’oléoduc dans le cadre de l’accord sur les céréales négocié avec l’aide de la Turquie et des Nations Unies l’année dernière. Le mois dernier, Moscou a averti que si ses demandes de reconnecter la Banque agricole russe à SWIFT et de relancer le pipeline n’étaient pas traitées, l’accord sur les céréales serait résilié après le 17 juillet.

Avec Sputnik