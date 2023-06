Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a réglé la polémique sur la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G20, qui se tiendra à New Delhi début septembre.

Jaishankar a déclaré que « Zelensky n’assisterait pas à la réunion, car la participation au sommet du G20 est limitée aux membres du groupe, ainsi qu’à certains autres pays et organisations que nous avons invités au sommet ».

Le ministre indien des Affaires étrangères a souligné que la liste qui participera à la réunion a été annoncée, « dès que la présidence du Groupe des Vingt commencera », soulignant que « c’est quelque chose que nous ne reconsidérerons pas ».

Selon le site officiel du groupe, le 18e sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 à New Delhi sera « l’aboutissement de toutes les opérations et réunions du G20, qui se sont tenues tout au long de l’année entre ministres, hauts fonctionnaires et sociétés civiles ».

