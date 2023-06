L’expert israélien en géopolitique, Anat Hochberg Marom, a déclaré au journal israélien Maariv que la découverte du réservoir de lithium iranien pourrait entraîner un changement dans l’équilibre régional des pouvoirs, et accorder à Téhéran une position inédite aux niveaux géopolitique et économique.

Elle a ajouté qu' »Israël » observera avec intérêt comment Téhéran tentera de tirer parti de cette découverte à son profit.

Selon le journal israélien, la puissance militaire de l’Iran et le reprise de ses relations avec les pays arabes, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte, en plus de ses manœuvres militaires navales conjointes, notamment avec l’Inde et le Pakistan, constituent une source majeure d’inquiétude pour « Israël ».

Et de rappeler : « le renforcement par l’Iran de ses relations stratégiques avec la Russie, en plus de la Chine, ainsi que de ses relations étroites avec l’Indonésie, le plus grand pays du monde islamique ».

« La situation économique et l’influence géopolitique de l’Iran devraient donc bientôt s’améliorer, après la découverte d’un énorme gisement de lithium, contenant 8,5 millions de tonnes – le deuxième plus grand gisement au monde après celui de Chili », a-t-on ajouté de même source.

Le gisement découvert en Iran est situé dans la province de Hamedan, à l’ouest du pays.

« Ainsi, ce champ ne se limite pas seulement au fait qu’il contient 10 % des réserves mondiales d’or blanc, qui sont actuellement estimées à 89 millions de tonnes, mais à la découverte – qui peut sauver l’économie iranienne et annuler ostensiblement l’efficacité des sanctions qui lui ont été imposées. Donc, il s’agit d’un Joker gagnant », explique le quotidien israélien, citant l’expert en géopolitique, Anat Hochberg Marom.

Et de poursuivre : « Cette découverte pourrait avoir un impact significatif sur les marchés mondiaux de l’énergie et des mines, ainsi que sur les industries mondiales des batteries et des voitures électriques. Tout cela devrait entraîner des changements profonds dans l’économie et la politique mondiales, déplaçant le centre de gravité vers le Moyen-Orient ».

Un haut responsable du ministère iranien de l’Industrie et des Mines a déclaré qu’il s’agissait du plus grand réservoir de lithium au monde situé en dehors de l’Amérique du Sud (l’Argentine, la Bolivie et le Chili représentent 58 % des ressources mondiales), et le deuxième après le réservoir chilien, qui contient 9,2 millions de tonnes de lithium.

Ce minéral est considéré comme le « joyau de la couronne », en raison de son énorme valeur et de son importance dans la production de batteries pour diverses industries électroniques, notamment les voitures électriques, les ordinateurs portables, les téléphones portables, les panneaux solaires et les drones, ainsi qu’à des fins de stockage d’énergie.

Un tournant dans le marché de l’énergie

Selon le journal israélien, cette découverte est porteuse d’opportunités économiques et d’une énorme énergie rare pour le gouvernement iranien.

« Bien que la qualité et le coût de l’extraction du lithium soient inconnus, le fait de conserver environ un dixième de la consommation mondiale de lithium et de contrôler cette matière première stratégique ferait de l’Iran un acteur géopolitique important dans la politique et l’économie mondiales ».

« Ainsi, il est peu probable, selon le journal, que cela non seulement renforce considérablement l’influence de l’Iran, mais l’emporte également sur l’influence des États du Golfe, dont les principaux producteurs mondiaux de pétrole, à savoir l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette situation risque de modifier le rapport de force régional en faveur de Téhéran ».

Et de conclure : « cela renforcera la position de négociation de l’Iran dans le cadre de diverses alliances et accords économiques et sécuritaires, et modifiera les rapports de force entre les différents acteurs au Moyen-Orient ».