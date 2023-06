La force terrestre du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a effectué avec succès un vol d’essai de son nouveau drone bombardier multirotor, destiné à lutter contre les groupes terroristes aux frontières nord-ouest et sud-est du pays.

Conçu et développé dans le cadre d’un projet connu sous le nom d’« Arbaeen », le multicoptère a été conçu, développé et produit par des experts de l’organisation du Jihad (effort) d’autosuffisance du CGRI, a indiqué le site de la télévision iranienne francophone Press TV.

Ce giravion léger a la capacité d’emporter une bombe de 7 kilogrammes et de la larguer sur une cible à une altitude de 500 mètres et peut transporter et lancer simultanément 10 petites grenades, ciblant divers objectifs.

Cet engin est un drone équipé de plus de deux moteurs pour un décollage et un atterrissage verticals. De tels types drones sont des options appropriées pour les unités d’opérations spéciales en raison de leur capacité à opérer sur n’importe quel terrain et de leur facilité d’utilisation.

Source: Médias