Quelques heures après l’arrivée du président iranien dans la capitale vénézuélienne, dans le cadre d’une tournée en Amérique latine, l’Iran et le Venezuela ont signé 19 accords de coopération et protocoles d’accord.

Les accords visent à élargir la coopération entre Téhéran et Caracas dans de nombreux domaines dont la pétrochimie, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, les assurances, le transport maritime, l’enseignement supérieur, l’agriculture, la médecine, la culture et les mines.

Plus tard, lors d’une conférence de presse conjointe, les deux présidents iranien et vénézuélien ont annoncé leur décision d’augmenter le volume des échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars.

« Le volume des échanges commerciaux entre l’Iran et le Venezuela sera porté à 10 milliards de dollars lors de la première étape, et pourra être porté à 20 milliards de dollars lors de la deuxième étape », a déclaré le président Ebrahim Raïssi.

« Le fait d’avoir des intérêts, des positions et des ennemis communs a contribué à approfondir la coopération entre les deux pays et à la rendre stratégique », a-t-il ajouté.

Selon le président iranien, un nouvel ordre mondial est en train de se former en faveur des pays du monde en quête de liberté et d’indépendance.

« La résistance au système arrogant a conduit à des réalisations importantes », a-t-il affirmé.

Le président iranien a en outre souligné l’importance d’activer davantage les lignes maritimes entre les deux pays et a appelé au renforcement de la coopération dans les secteurs industriel, minier, énergétique, monétaire et bancaire.

Le président vénézuélien a, pour sa part, assuré que le Venezuela était fermement déterminé à lancer une nouvelle série d’offres visant à élargir les relations avec l’Iran.

Maduro a ajouté que l’Iran et le Venezuela ont fait des efforts pour réduire leur dépendance aux revenus pétroliers et accroître la résistance de leurs économies aux bouleversements et aux pressions étrangères.

« Dans le nouveau monde qui se forme, l’impérialisme s’effondre et les pays qui ont résisté aux exigences excessives des puissances arrogantes sont au bord de la victoire », a-t-il souligné.

Le responsable vénézuélien a souligné la nécessité d’établir une ligne aérienne directe entre les deux pays et de renforcer les lignes maritimes pour accroître le commerce bilatéral.

Il a noté que Téhéran et Caracas ont également des capacités appropriées pour la coopération dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et de l’élevage.

Après le Venezuela, le président iranien doit se rendre au Nicaragua et à Cuba. Dans sa tournée latino-américaine, il est accompagné d’une délégation de haut rang composée de ministres des Affaires étrangères, du Pétrole, de la Défense et de la Santé.

Source: Avec Press Tv