Le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a qualifié d’« importante » l’entrée de la jeune génération palestinienne sur la scène du combat lors d’une audience accordée, le mercredi 21 juin, au chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, et la délégation accompagnante.

Le Leader de la révolution islamique a souligné l’importance de la cause palestinienne, du sens de responsabilités de la jeune et fidèle génération palestinienne, et de leur participation individuelle et collective au combat contre le régime sioniste.

« Les évènements de ces derniers jours à Jénine et les attaques menées par les jeunes combattants palestiniens contre l’armée sioniste constituent des exemples clairs de cette nouvelle situation et des signes avant-coureurs d’un avenir radieux avec une victoire complète », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

« La cause palestinienne est au cœur des problèmes du monde musulman », a-t-il ajouté.

L’ayatollah Khamenei s’est référé ensuite à la différence notable des conditions de la Palestine par rapport à il y a deux ou trois ans, avant d’ajouter : « La principale raison de l’inaction de ces dernières années était l’absence des jeunes sur le terrain, mais maintenant ils sont entrés sur le devant de la scène. Ce qui est encore plus important c’est leur confiance totale en l’Islam. »

Soulignant à nouveau l’union et la coordination entre les groupes de résistance, le Leader de la Révolution islamique a souligné : « Lors de la récente bataille de Gaza, nous avons été témoin des tentatives de l’ennemi de semer la discorde parmi les groupes de résistance, mais, grâce à Dieu, leurs efforts furent vains. Par conséquent, nous devrions nous concentrer davantage sur l’unité et la coordination et continuer sur cette voie. »

« Gaza est l’épicentre de la Résistance. Mais c’est la Cisjordanie où de bons progrès ont été réalisés jusqu’à présent pour mettre l’ennemi à genoux », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

Le Leader de la Révolution islamique a ajouté : « Qui aurait imaginé qu’un jour les jeunes de Jénine pourraient serrer l’étau sur les forces sionistes au point de les obliger à utiliser des avions de combat pour briser le siège, mais cela s’est produit effectivement il y a quelques jours à Jénine. »

L’Ayatollah Khamenei a noté qu’en dépit de toutes les pressions, la communauté internationale était aux côtés du peuple palestinien.

« Cette année, la Journée mondiale de Qods, en plus des pays islamiques, a été organisée même dans les pays européens et les peuples européens ont exprimé leur l’opposition au régime sioniste. Cette question est très importante et qui doit être renforcée », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

Et le Leader de la révolution islamique d’ajouter : « La République islamique d’Iran soutient la cause palestinienne. Sur la base de la foi et des croyances islamiques, l’Imam Khomeini a toujours soutenu la Palestine. Le soutien qu’apporte la République islamique est basé sur la jurisprudence islamique et la charia, et non pas sur des actions tactiques ni la diplomatie. »

« Les territoires palestiniens appartiennent à tous les musulmans, il est donc obligatoire pour tous les musulmans d’entrer sur le terrain pour les libérer. C’est un devoir religieux. »

Lors de cette réunion, Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, tout en remerciant la République islamique d’Iran pour son soutien constant à la cause palestinienne, a présenté un rapport sur les dernières évolutions dans les territoires occupés, en particulier la Cisjordanie, et a déclaré : « Gaza est le cœur de la Résistance, mais aujourd’hui la bataille principale et décisive se passe en Cisjordanie. Elle se poursuit malgré les décisions dangereuses que prend l’ennemi sioniste, mais grâce à la supériorité de la jeunesse militante en Cisjordanie, ce régime n’a pas d’autres choix que les mauvaises options. »

Haniyeh a qualifié la participation de la jeune génération à la lutte et au jihad et la formation spontanée d’unités de Résistance armée en Cisjordanie d’une évolution importante en Palestine occupée. « Les conditions actuelles et les progrès du Front de résistance sont sans précédent dans l’histoire de l’occupation de la Palestine. »

S’adressant au Leader de la Révolution islamique, Ismaïl Haniyeh s’est exprimé en ces termes : « Nous soulignons en présence de votre Excellence que les groupes de résistance ne reculeront pas d’un iota. La lutte et le jihad se poursuivront jusqu’à la libération de Qods. Grâce à Dieu et avec l’aide de la jeune génération et des fidèles palestiniens, la mosquée Al-Aqsa sera libérée de l’emprise des occupants dans un avenir pas trop lointain, et nous y prierons tous avec vous. »

Source: Avec PressTV