Les forces d’occupation israéliennes ont abattu samedi 24 juin un palestinien qui a ouvert le feu sur un poste de contrôle israélien au nord de la ville sainte d’al-Qods occupée. Alors que se poursuivent les agressions des colons et leur confiscation des terres des Palestiniens pour établir des avant-postes de colonies.

L’opération a eu lieu sur le checkpoint de Qalandiya qui est le principal point de passage utilisé par les Palestiniens entre Jérusalem-Est annexée et Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Selon la police de l’occupation israélienne, un militaire garde-frontière israélien a été blessé légèrement.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a identifié la personne abattue comme étant Ishaq al-Ajlouni, âgé de 17 ou 18 ans et originaire du quartier de Kufr Aqab, juste au nord du poste de contrôle.

L’opération a été revendiquée par les brigades des martyrs d’Al-Aqsa, branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Son communiqué a indiqué que ses « combattants héroïques (…) ont pu viser directement les soldats d’occupation (israéliens) au poste de contrôle de Qalandiya ».

Cette attaque s’inscrit dans le cadre des opérations lancées par les Palestiniens toute tendances confondues en Cisjordanie occupée alors que se poursuit frénétiquement les colonisations sur leur territoire.

Nouvel avant-poste

Les colons ont établi un nouvel avant-poste de colonies sur les terres de la ville de Derastia, à l’ouest de Salfit, au nord-ouest de la Cisjordanie, sous la protection des forces d’occupation israéliennes, a révélé le maire de cette ville, Moaz Al-Salman.

Il a déclaré qu’en moins de 24 heures, des dizaines de colons se sont emparés des terres des palestiniens dans la région d’Al-Qada, au nord de la ville, et ont installé deux caravanes et trois bergeries, et ils ont construit un chemin de terre vers la zone et étendu les réseaux d’eau et d’électricité.

Le réseau d’information Quds a diffusé sur sa page Telegram les images de colons armés dans la région Oum Safa, au nord-ouest de Ramallah, armés de mitrailleuses et ouvrant le feu en direction des Palestiniens. 8 palestiniens au moins ont été blessés dans ce village dans des affrontements qui se sont poursuivis plusieurs heures.

Jeudi 22 juin, des hordes de colons avaient attaqué les habitants du village Jaloud au sud-est de Naplouse, avec l’aide des soldats et garde-frontières israéliens. 6 palestiniens ont été blessés dont deux à la tête.

Le mercredi 21 juin, des centaines de colons israéliens ont attaqué le village palestinien Turmusayya dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ils ont mis le feu aux maisons, aux voitures et aux champs agricoles des habitants et tué un jeune palestinien.

Auparavant les attaques des colons avaient visé les villages de Beitin et de Deir Dibwan, à l’est de Ramallah, celui d’Al-Laban Al-Sharqiya, au sud de Naplouse.

Par ailleurs, un homme de 39 ans a succombé samedi à ses blessures après avoir été « abattu par l’occupant (Israël) vendredi à l’aube à Naplouse », dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Depuis le début de l’année, au moins 176 Palestiniens sont tombés en martyrs, certains sont des résistants et d’autres sont des civils qui ont succombé durant les offensives israéliennes.

Coté israélien, 25 ont été tués ainsi qu’un Ukrainien et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

