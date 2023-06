Joe Biden a commis une bourde, le mercredi 28 juin, devant des journalistes de la Maison blanche en déclarant que le président russe Vladimir Poutine « perdait la guerre en Irak », quand il voulait parler de l’Ukraine.

Peu avant son départ pour un déplacement à Chicago, le président américain était interrogé sur l’impact de la mutinerie avortée du groupe paramilitaire russe Wagner.

« C’est dur à dire en réalité », a répondu Joe Biden. « Mais il perd clairement la guerre en Irak. Il perd la guerre chez lui et il est devenu une sorte de paria à travers le monde. »

NOW – Biden: Putin « is clearly losing the war in Iraq. »pic.twitter.com/fF8fdxfKVH

— Disclose.tv (@disclosetv) June 28, 2023