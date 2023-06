Le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, le général de division Muhammad Al-Atifi, a déclaré que « les forces armées yéménites comptent prendre une décision délibérée qui rétablirait l’équilibre dans la région ».

Le ministre yéménite de la Défense s’est adressé aux pays de la coalition saoudienne, affirmant que « l’armistice, selon leurs souhaits, ne restera pas en place ».

Al-Atifi a souligné que les pays de la coalition d’agression et ceux qui les soutiennent, « crééent des barrières politiques et veulent déchirer l’unité yéménite et démanteler le tissu social du Yémen ».

Il a souligné que « son pays préservera l’indépendance de la décision nationale souveraine, la liberté, la dignité et l’unité yéménite par tous les moyens », affirmant que cela ne sera réalisé qu’avec le départ des occupants.

Al-Atifi s’est adressé vers les pays de la coalition, disant que si « vous voulez la paix, vous vous jouirez de paix, et si vous voulez la guerre, nous la transformerons en une guerre ouverte ».

Il a conclu en disant : « Le Yémen restera uni, et nos options nationales sont une question qui n’accepte ni les manœuvres ni les échanges ».

Il y a deux jours, le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa a confirmé que « les forces de Sanaa ne reculeraient pas devant la libération du Yémen et qu’il ne resterait pas un seul occupant sur le territoire yéménite ».

Pour sa part, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a affirmé que « le Yémen, avec ses dirigeants, son armée et son peuple, n’abandonnera pas sa pleine souveraineté, sur terre, sur mer et dans les airs, et ne transigera pas dessus ».

Il y a quelques jours, les forces armées yéménites représentaient une nouvelle menace pour la coalition saoudienne et confirmaient la préparation de ses forces en vue de lancer des opérations militaires à grande échelle et de mener des attaques contre elle, près d’un an après la fin de l’ Armistice onusienne au Yémen, début octobre ».

Il y a quelques jours, les forces de soutien du ministère yéménite de la Défense à Sanaa ont mené une manœuvre militaire baptisée « Si vous revenez, nous reviendrons » dans le gouvernorat d’Al-Jawf.

La manœuvre s’est déroulée dans un environnement vaste, montagneux et plat. La manœuvre a commencé par le lancement de tirs de l’artillerie et des missiles, l’intervention d’hélicoptères et de drones, survolant et bombardant les cibles supposées, et s’est terminée par le contrôle des cibles prévues.

