Les Brigades Al-Qassam ont revendiqué la fusillade dans la colonie de Kedumim, à l’est de Qalqilya et ont tenu une cerémonie de deuil de l’auteur de l’opération, le martyr Ahmed Yassin Hilal Ghaidan, du village de Qibya, à l’ouest de Ramallah.

Les Brigades Al-Qassam ont indiqué que « cette opération héroïque est une réponse rapide à l’agression de l’occupation contre le camp de Jénine, et une réponse à la profanation du Saint Coran à Urif ».

Les Brigades Al-Qassam ont souligné que « cette opération est un message au ministre criminel sioniste, Bezalel Smotrich, selon lequel Al-Qassam a failli frapper à votre porte ».

Les Brigades Al-Qassam se sont engagées à mener davantage d’opérations, notant que « ceux qui exercent le meurtre et le crime contre notre peuple ne récolteront rien d’autre que la mort, la terreur et la défaite ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abu Obeida, a déclaré que « les Brigades Qassam et la résistance permanente étaient prêtes « à répondre à une agression sur n’importe quelle partie de notre terre et de nos sanctuaires ».

Abu Obeida a déclaré sur Telegram ce soir, jeudi : « Lorsque les Brigades Al-Qassam ont affirmé que Jénine n’était pas seule, elles étaient bien conscientes de ce qu’elles disaient, alors notre réponse est intervenue en Aili, aux mains des combattants de Qassam Muhannad Shehadeh et Khaled Sabah, pour que l’ennemi paie le prix de son agression contre Jénine le mois dernier ».

Et il a poursuivi : « Les frappes se sont poursuivies en réponse à son agression sur le camp il y a quelques jours, avec l’opération d’ Abd al-Wahhab Khalayleh qui a frappé le cœur de Tel Aviv, puis avec l’opération Al-Qassam Ahmed Yassin Ghaidan à Kedumim, pour réaffirmer la disponibilité d’Al-Qassam et la poursuite de la résistance pour répondre à l’agression contre toute parcelle de notre terre et de nos lieux sacrés ».

Aujourd’hui, les médias israéliens ont rapporté qu’un soldat israélien a été tué et un autre blessé lors d’une fusillade près de la colonie Kedumim (à l’est de Qalqilya).

Cette opération intervient au moment où les forces d’occupation israéliennes se sont retirées, au cours des dernières heures, du camp de Jénine, après que les Brigades Al-Qods et le Bataillon de Jénine, ont effectué , lors de la bataille de la douleur de Jenine, un certain nombre d’attaques meurtrières et embuscades contre les forces d’occupation.

Source: Médias