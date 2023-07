Les forces de la troisième région militaire et les brigades yéménites ont effectué une manœuvre militaire dans le district de Serwah du gouvernorat de Maarib, au nord-est de la capitale, Sanaa, baptisée La journée de la wilayat.

La manœuvre était supervisée respectivement par le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, le général de division Muhammad Al-Atifi, et le chef d’état-major général, le général de division Muhammad Abdul-Karim Al-Ghamari, ainsi qu’un membre du Conseil politique , Muhammad Saleh Al-Nuaimi, et membre du Conseil politique suprême et commandant de la troisième région militaire, le lieutenant-général Mubarak Al-Mishn Al-Zaidi.

Des unités d’infanterie, des véhicules blindés, des tireurs d’élite, de l’artillerie, une unité antiblindée et des drones ont participé à la manœuvre.

Les hélicoptères de combat ont lancé la manœuvre, avec d’ intenses bombardements de sites ennemis supposés, avec un grand soutien de l’artillerie, et après avoir passé au peigne fin les sites ennemis supposés, les forces ont pris d’assaut les sites militaires, avec une large attaque à partir de plusieurs chemins, et des progrès ont été réalisés dans les zones ouvertes à partir de différents axes et à travers des formats successifs.

Les forces participant à la manœuvre militaire ont pris le contrôle de toutes les cibles prévues, en supposant la présence d’avions de guerre et de drones hostiles.

La manœuvre militaire a traduit le niveau avancé atteint par les types et les formations des forces armées yéménites, en termes de capacités, de compétences de combat élevées et de compétences dans la conduite de batailles contre les agresseurs et les occupants.

Les forces participantes ont confirmé, dans des messages d’avertissement, leur état de préparation au combat, ainsi que la mise en œuvre et la conduite de toutes les opérations militaires requises dans les étapes d’affrontement contre des forces d’agression.

Les forces de l’armée yéménite ont effectué une manœuvre militaire majeure au Yémen, au début du mois de mai dernier, baptisée Loyauté au chef martyr », dans la quatrième région militaire, dans le gouvernorat de Taiz, et la manœuvre était eu lieu à Aden, Al-Dhalea et les gouvernorats du sud du Yémen.

Elles ont également mené une autre manœuvre militaire le 23 mars de cette année, à laquelle toutes les unités combattantes ont participé, coïncidant avec l’entrée de la guerre contre le Yémen dans sa neuvième année. Ce jour-là, la manœuvre militaire a simulé une attaque contre une série de cibles sur une variété de terrains, de zones montagneuses, désertiques et boisées à partir de différentes régions.

Source: Médias