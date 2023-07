Les Relations médiatiques du Hezbollah ont dénoncé l’arrestation par les autorités grecques de l’activiste libanaise Souha Béchara et son interdiction de poursuivre son voyage.

Dans un communiqué publié, le mercredi 12 juillet, l’organisme médiatique du Hezbollah a affirmé que « cette démarche est totalement inacceptable, injustifiée et contredit les lois européennes qui prétendent protéger les droits de l’homme ».

Et d’ajouter: « L’arrestation de l’ex-détenue Souha Béchara est un acte illégal et constitue une soumission à l’entité ennemie israélienne ».

Et de conclure: « Au moment où nous saluons et exprimons notre solidarité avec l’activiste Béchara, nous appelons le gouvernement libanais à remplir ses devoirs nationaux et moraux envers Béchara et à prendre les mesures et procédures appropriées face au comportement inacceptable des autorités grecques ».

Mme Béchara avait été incarcérée dix ans dans les geôles de l’occupation israélienne pour avoir tenté d’assassiner en 1988 Antoine Lahad, chef d’une milice affiliée à ‘Israël’, lors de l’occupation du sud-Liban.

Source: AlManar