L’hymne national israélien « Hatikva » a été joué, le mardi 11 juillet, pour la première fois en Arabie saoudite à l’occasion du championnat EA FIFA 2023, concours de jeux vidéo, à Riyad. Le drapeau israélien était également visible, ont rapporté les médias israéliens.

Une équipe de gamers israéliens a en effet atterri en Arabie saoudite vendredi pour participer à la « FIFAe World Cup », une compétition internationale du jeu vidéo de football qui se tient chaque année sous l’égide de la FIFA et de EA Sports, organisée cette année pour la première fois à Riyad.

La délégation israélienne, qui est entrée dans le pays via les Émirats arabes unis, comprend les trois joueurs de l’équipe nationale, Roee Feldman, Yuval Blizovsky et Naseem Elssat, l’entraîneur Erez Gabai, le manager de l’équipe et le chef de la délégation.

Les autorités saoudiennes ont fourni une lettre stipulant que tous les participants seraient autorisés à entrer dans le pays, sans faire mention spécifique des Israéliens.

« Les discussions se sont déroulées par l’intermédiaire de la FIFA, sans contact direct entre les gouvernements israélien et saoudien », a-t-on ajouté de même source.

Et de poursuivre: « La sécurité de l’équipe sera assurée par les autorités locales et une société privée ».