Une source proche de l’armée et de l’appareil diplomatique syriens a révélé que les Etats-Unis œuvrent pour recruter des miliciens syriens pour les envoyer en Ukraine.

« Étant donné que le résultat de la guerre en Ukraine a été jusqu’ici en contradiction avec les exigences des Américains, ces derniers tentent maintenant de recruter des éléments armés en Syrie pour renforcer les effectifs de l’armée ukrainienne contre les Russes », a dit cette source qui a souhaité garder l’anonymat, dans une interview au média russe Ria Novosti.

« Certains médias, citant le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, ont révélé que les États-Unis utilisaient la base d’al-Tanf en Syrie pour former des éléments armés qui envisagent des attentats terroristes sur le territoire russe », a-t-elle ajouté.

« Suite aux échecs successifs des forces ukrainiennes – qui ont déçu l’administration Joe Biden – Washington a maintenant adopté une nouvelle stratégie selon laquelle le Pentagone recrute des terroristes qui seraient prêts à rejoindre les troupes ukrainiennes dans la guerre face à la Russie ».

« La CIA a dans le sillage commencé des discussions avec des représentants des éléments armés, liés au groupe connu sous le nom des « Forces d’autodéfense » kurdes (Rojava) et les cheikhs de plusieurs tribus arabes en Syrie », toujours selon la même source.

Selon elle, les officiers des services de renseignement américains et ukrainiens mènent des consultations conjointes et périodiques en Irak sur la question de la lutte contre le déploiement des troupes russes sur le territoire syrien et ont décidé d’augmenter le nombre des éléments terroristes dans la région.

Source: Avec Parstoday