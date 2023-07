Dans un message, l’Ayatollah Ali Khamenei a qualifié la profanation du Coran en Suède d’acte amer et dangereux : « La punition la plus sévère pour l’auteur de ce crime est ce que veulent tous les oulémas musulmans. Le gouvernement suédois devrait remettre ce criminel aux appareils judiciaires des pays islamiques. »

Le texte du message du Leader de la Révolution Islamique est le suivant:

« L’offense au Saint Coran en Suède est un complot et un événement amer et dangereux. La punition la plus sévère pour l’auteur de ce crime est ce que veulent tous les oulémas musulmans ; le gouvernement suédois devrait savoir qu’en soutenant le criminel, il s’est mis en position de guerre contre le monde musulman et s’attire la haine et l’hostilité des nations musulmanes ainsi que leurs gouvernements.

Le devoir de ce gouvernement est de remettre l’auteur du crime aux systèmes judiciaires des pays islamiques. Les conspirateurs en coulisse doivent également savoir que la sainteté et la grandeur du Coran augmenteront de jour en jour et que la lumière de ses prescriptions sera plus éclatante.

Une telle conspiration et ses auteurs sont beaucoup trop faibles pour empêcher son éclat. Dieu est le plus puissant. »

Le réfugié irakien Salwan Momika a profané à deux reprises un exemplaire du Noble Coran dans la capitale suédoise, après avoir obtenu la permission de le faire de la part des autorités suédoises. La première à proximité de la mosquée de Stockholm, le jour de la fête de l’aïd al-Adha, la seconde depuis deux jours, devant l’ambassade d’Irak. Il en a découlé une vague de condamnations de la part de la plupart des pays arabes et islamiques et des manifestations de protestation. En Iran entre autres.

Dans une interview télévisée le 21 juillet, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian a annoncé que l’Iran n’acceptera pas de nouvel ambassadeur suédois.

« Sur ordre du président [Ebrahim Raïssi], le nouvel ambassadeur de Suède ne sera pas autorisé à venir en Iran tant que Stockholm n’aura pas pris de mesures sérieuses et efficaces pour faire face à la violation continue des valeurs islamiques », a-t-il déclaré.

La mission de l’ambassadeur de Suède à Téhéran est donc terminée. « Sur ordre du président Raïssi, l’Iran ne recevra pas de nouvel ambassadeur suédois, qui devrait arriver à Téhéran dans les prochains jours, et n’enverra également pas de nouvel ambassadeur à Stockholm », a-t-il annoncé.

Source: Avec Press Tv