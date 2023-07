Le Pentagone prévoyait d’utiliser ses laboratoires biologiques en Afrique pour tester des médicaments non enregistrés sur la population locale, a déclaré la semaine passée le lieutenant général Igor Kirillov, chef des troupes russes de protection contre les radiations, les produits chimiques et biologiques.

Selon Kirillov, des documents découverts en Ukraine indiquent que le Pentagone prévoyait d’utiliser l’armée américaine pour tester des médicaments non enregistrés sur la population locale et les soumettre ensuite à l’approbation des autorités de contrôle « dans l’intérêt de ce que l’on appelle les grandes entreprises pharmaceutiques ».

À cette fin, il était prévu d’utiliser ses bio laboratoires et ses agences de facilitation, telles que Metabiota.

L’offre commerciale de Metabiota portant la mention « confidentiel » a été trouvée parmi les documents de l’un des bio laboratoires en Ukraine. L’offre est adressée à l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses et concerne la formation de spécialistes des maladies infectieuses au Kenya et en Ouganda.

Le document démontre que la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) et le Department of Homeland Security ont été impliqués dans l’étude des pathogènes dans les pays africains, tandis que l’Agence américaine pour le développement international et un certain nombre de structures de l’Union européenne ont été engagées pour faire passer ces activités pour de la «coopération humanitaire», a-t-il déclaré lors d’une réunion d’information sur l’analyse des documents concernant les activités biologiques militaires des États-Unis.

En outre, selon lui, des preuves ont été trouvées montrant que Metabiota avait été impliquée dans l’étude du virus H7N9 de la grippe aviaire et qu’elle avait joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du projet Predict d’étude de nouveaux types de coronavirus, dans le cadre duquel leurs porteurs – les chauves-souris – avaient été capturés.

« Nous avons souligné à plusieurs reprises les liens de l’entreprise avec le fils du président américain sortant, Hunter Biden, et avec des organisations gouvernementales. Les représentants de Metabiota admettent notamment qu’ils établissent des liens pour assurer le travail du Pentagone et d’autres agences américaines à l’étranger », a ajouté Kirillov.

Il a également indiqué que le Centre ukrainien pour la science et la technologie et d’autres sous-traitants du Pentagone participaient activement à ces activités.

Sources : TASS via Aube Digitale