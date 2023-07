Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a annoncé que le slogan qui sera scandé dans les marches d’Achoura cette année sera de défendre les deux Poids ( ndrl : Le Messager de Dieu Mohammad (P) a dit : « Je vous laisse les Thaqalayn (les deux Poids) : le Livre d’Allãh et ma Famille, les Gens de ma Maison).

S’exprimant dans un discours prononcé à l’occasion de la dernière céremonie de deuil d’Achoura organisée dans la banlieue sud de Beyrouth , Sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que « demain, nous nous rassemblerons dans toutes les places, pour scander le slogan: « Allégence au Coran, Allégence à Hussein (P), Allégence au Mahdi (S) », soulignant que « demain, nous marcherons dans les rues pour que le Mahdi -petit-fils de Hussein (P)- nous voit (que Dieu soit satisfait de lui), et lui prouver avec certitude sachant qu’il en est convaincu sans l’ombre du doute, pour lui témoigner que cette nation aujourd’hui et ces générations Husseinites et Zaynabites ne permettront pas à Hussein (P) d’être tué à nouveau ou que Zaynab (P) soit capturée à nouveau ou que soit offenser la progéniture du prophète (P) ou que soit profaner le Coran comme cela a été le cas dans le passé ».

Et de poursuivre : « O, mon maître, l’Imam du Temps, si dans toutes les guerres dans lesquelles nous serons avec vous, si nous savions que nous serons tués, puis brûlés, puis répandus des les airs, puis ravivés, pour être tués à nouveau, puis brûlés à nouveau, puis répandus dans les airs à nouveau, et même si cela est répèté mille fois, nous ne te quitterons point, ô Mahdi ».

Son éminence a noté : « Nous nous adressons à notre Seigneur, l’Imam du Siècle et du Temps (P), et nous lui disons: ô notre maître, notre seigneur et notre imam, quand nous implorons ton apparition et l’avénement de ta révolution, nous te promettons la promesse des vrais et des loyaux que nous dédierons nos âmes, notre sang et nos êtres les plus chers à toi ».

Sayyed Nasrallah a souligné: » Ô notre maître, quels que soient les dangers, nous serons avec toi. Par Dieu, nous n’invoquerons point comme excuse un été chaud et un hiver froid, comme cela s’est produit avec ton grand-père, le Prince des Croyants l’Imam Ali (P) , et si vous nous ordonniez d’éradiquer les montagnes, nous les éradiquerons ».

Et d’ajouter: « Le jour de ton Apparition, nous serons avec toi, et nous répéterons ce que les compagnons de Hussein (P) ont dit à Hussein (P), et ce que les compagnons du Messager de Dieu ont dit au Messager de Dieu (PSL), et non pas ce que les enfants d’Israël ont dit à Moussa ».

Sayyed Nasrallah a expliqué que « grâce à l’école de Karbalaa, la résistance islamique au Liban a vu le jour et son point fort est qu’elle s’est dédiée au service de Dieu et pour l’amour de Dieu ».

Sayyed Nasrallah a déclaré: « c’est sur cette voie que nos martyrs, nos dirigeants- martyrs, des hommes et des femmes se sont sacrifiés, et pour cette école nos blessés, leurs familles et des individus ont subi les conséquences de cette confrontation avec l’ennemi. »

Sayyed Nasrallah a précisé : « Dans le jihad politique et dans l’action politique, nous ne recherchons pas le pouvoir pour conspirer contre les gens, pour les gouverner, pour piller leur argent, pour les opprimer ou pour monter sur leur dos, comme le font de nombreux dirigeants politiques » soulignant que « notre présence au pouvoir est un moyen de protéger, servir et défendre les gens, afin d’alléger leurs douleurs et leurs malheurs, de résoudre leurs problèmes, etc., dans le cas contraire nous ne serons pas fidèles au Messager de Dieu (P) ou à sa famille (P).

Par ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah a adressé aux familles des martyrs de l’attentat terroriste qui a frappé la région de Sayyedat Zeynab (que la paix soit sur elle) dans la banlieue de Damas, ses plus sincères condoléances, et a imploré Dieu Tout-Puissant de les réunir avec le Messager de Dieu (PSL) et l’Imam Hussein (P).

Le secrétaire général du Hezbollah a noté que « cet acte terroriste-takfiriste a un objectif clair », soulignant « qu’ils ne pourront pas atteindre cet objectif, et que les passionés d’Ahl al-Bayt (P) en Syrie célébreront Achoura comme chaque année, voire plus intensément que chaque année ».

Sayyed Nasrallah a également remercié tous ceux qui ont déployé leurs efforts lors des cérémonies d’Achoura cette année en termes de gestion, d’organisation et de sécurité, ainsi qu’aux propriétaires des tables d’hôtes qui ont organisé des marches tous les jours et à tous ceux qui ont soutenu financièrement et dépensé.

Sayyed Nasrallah a également remercié les voisins des mosquées et des rassemblements, les voisins des tables d’hôtes et tous les habitants des quartiers, indiquant qu’ils sont partenaires de la récompense, soulignant : « Nous nous excusons auprès d’eux pour ce qui a pu leur déranger ».

Source: Al-Manar