S’exprimant à l’occasion de la marche du 13e jour du mois de Muharram organisée ce mardi par le Hezbollah dans la ville de Nabatiyeh, au sud du Liban,,Sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que « profaner et autodafer le Saint Coran de manière répétitive par une personne maudite est une insulte à un milliard de musulmans dans le monde, paradoxalement nous assistons à l’hypocrisie européenne face à la faiblesse de la plupart des gouvernements islamiques ».

Son éminence a déclaré : « Hier, alors que je regardais ce damné brûler le Coran, j’ai imaginé ce que le Coran aurait dit : « N’y a-t-il pas partisan pour me soutenir? »

S’adressant à la jeunesse musulmane dans le monde, Sayyed Hassan Nasrallah a affirmé : » cela n’a aucun sens d’attendre qui que ce soit, ni une Ligue arabe ni une Organisation de coopération islamique. Vous devez soutenir votre Coran et protéger vos saintetés, et punir ces criminels abusifs et maudits avec la peine la plus sévère ».

Les principales idées de ce discours :

L’une des leçons de Karbala est qu’une personne doit savoir assumer ses responsabilités, elle ne se cache pas et ne s’abrite pas sur une colline, mais assume plutôt la responsabilité, quels que soient les sacrifices.

L’une des plus extraordinaires leçons de Karbala est de se dresser face à l’oppression jusqu’au dernier souffle de vie, de résister, de ne pas abandonner et de rester invulnérable.

La célébration des cérémonies de deuil de Achoura ne doivent pas se terminer le dixième jour d’Achoura, certes ce jour représente le point culminant d’Achoura, car c’est le jour du grand martyre, il traduit les positions de Sayyeda Zeinab (P) et les révolutions ultérieures planifiées par l’Imam Hussein (P) quand il est sorti avec toute sa famille. Mais, poursuivre la tenue des cérémonies de deuil après le 10 de Muharram est recommandée car elles concordent avec cette mémoire historique, avec sa sainteté et sa présence.

Il est regrettable et désolant que l’Organisation de la coopération islamique adopte une position aussi faible et honteuse face à la profanation répétée du Saint Coran, mais cela n’est pas surprenant du tout. Les offenses blasphématoires et répétées contre le Coran n’ont en rien affecté ces morts-vivants.

Ô jeunes musulmans, c’est peine perdue que d’attendre que les gouvernements islamiques protègent le Saint Coran sachant que la communauté internationale a fait preuve d’ hypocrisie dans cette affaire.

Face à cette réalité amère, les gens peuvent comprendre certaines des souffrances de l’Imam Hussein (PSL) à cette époque.

Face à cet incident douloureux et solennel, on peut comprendre ce qui s’est passé dans notre histoire contemporaine, comment la Palestine et alQods ont été perdues.

Comment un groupe de sionistes ont occupé le territoire palestinien, comment cette bande de criminels a enlevé alQods à des millions de musulmans, sauf une poignée de résistants ont brandi les armes pour sauver ce qui restait à sauver en Palestine occupée.

Auj. on comprend comment en 1982 le Liban était sur le point d’être occupé par l’ennemi israélien, si ce n’est une poignée d’hommes croyants et loyaux qui en ont décidé autrement et ont ouverts les débuts de la lutte contre cette occupation, ici, à Nabatiyeh le 10e jour de Muharram.

Le peuple libanais n’a attendu personne, ni les Arabes, ni la Ligue arabe, ni l’ONU, ce peuple a empêché que le Liban ne tombe entre les mains de l’entité sioniste, il a empêché qu’on lui vole son eau, son gaz et son pétrole, qu’on construise des colonies au sud du pays…

Au peuple palestinien, nous lui disons : misez sur vous-mêmes et sur ceux qui se tiennent à vos côtés parmi les peuples et les pays de la région, car vous n’entendrez de ces dirigeants que des déclarations de condamnation. Seule la Résistance empêche qu’on prenne d’assaut la mosquée d’AlAqsa.

N’attendez de personne dans le monde arabe quoique ce soit. Car personne ne veut assumer ses responsabilités, regardez ce qui s’est passé avec notre saint Coran, aucune mesure n’a été prise, aucune action pour défendre le coran, alors qu’en est-il pour alAqsa ?

Les responsables arabes n’ont aucune forme de jalousie pour défendre le coran, ont-ils assez d’honneur ou de dignité pour défendre alAqsa ?

Ils se cachent derrière la sauvegarde des intérêts d’Etats, de quels intérêts parlent-ils ? de la Suède et du Danemark qui ne représentent aucun enjeu stratégique comparé aux USA ?

Lorsque nous avons attendu des positions et des mesures de la part des États, nos peuples n’ont récolté que des déceptions, mais lorsque les peuples se sont soulevés, ils ont remporté des victoires car nous avons parié sur nos peuples.

Ce qui se passe dans le monde prouve que notre choix est juste et correcte, et que la communauté internationale est hypocrite, menteuse et perfide et traitre. La seule réponse face à cette hypocrisie est la résistance. Car ce pays n’est pas protégé par des pays ou des organisations arabes, islamiques ou internationales. Ce qui protège ce pays est sa résistance, gage de sa liberté et si le Liban avait attendu des pays arabes et islamiques une quelconque action en sa faveur, elle n’aurait jamais vu le jour et il aurait perdu sa terre.

En ce jour, nous renouvelons notre pari sur la résistance et la poursuite de la lutte contre toute forme d’oppression, en premier lieu notre saint Coran, nos lieux saints, notre terre,

Les événements du camp d’Ain al-Hilweh sont douloureux et tristes, car ils ont impliqué du sang, des déplacements et des répercussions mauvaises et douloureuses sur la capitale du Sud Saida. Nous appelons toutes les parties belligérantes dans le camp d’Ain al-Hilweh d’arrêter les combats, et tous ceux qui peuvent contribuer pour mettre un terme à ces affrontements par une parole ou un acte qu’ils n’hésitent pas.

En ces jours, nous célébrons la fête de l’armée libanaise, un des piliers de l’équation d’or armée-peuple-résistance, la garantie fondamentale de l’unité de la terre et de la stabilité, et cette institution doit être soutenue afin de pouvoir mener à bien sa responsabilité.

Source: Médias