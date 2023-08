Le délégué adjoint de la Syrie aux Nations unies, al-Hakam Dendy, a accusé les États-Unis d’avoir fourni des matériaux chimiques à des éléments de la soi-disant nouvelle armée syrienne dans la région d’al-Tanf pour mener une fake attaque ayant pour but de blâmer les forces syriennes .

Al-Hakam Dendy a indiqué que « la Syrie considère les rapports publiés par la mission d’enquête comme une preuve supplémentaire de l’utilisation par l’OIAC de son mandat de manière politisée, dans les enquêtes menées sur les incidents accusant la Syrie d’utiliser des armes chimiques ».

Et de poursuivre: « l’armée syrienne n’a jamais utilisé d’armes chimiques, car elle ne possède tout simplement pas de telles armes », ajoutant que « les allégations américaines ne leurrent personne ».

En réponse aux délégués des États membres, Dendy a déclaré que ce qui a été soulevé lors de la session d’aujourd’hui concernant un prétendu incident d’utilisation d’armes chimiques à alGhouta, reflète clairement la poursuite de la politique agressive de certains pays contre la Syrie, par laquelle ils tentent de déformer les faits en diffusant leurs idées trompeuses et fausses.

Il a souligné que « la Syrie a condamné à plusieurs reprises l’utilisation d’armes chimiques à tout moment et en tout lieu, par qui que ce soit et en toutes circonstances ».

Dendy a indiqué que « la Syrie continue de coopérer avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et remplit toutes ses obligations en vertu de l’accord d’interdiction, ce qui est confirmé par les rapports pertinents de l’organisation ».

Il a également expliqué que le Comité national syrien a soumis son 116e rapport mensuel sur les activités qu’il a menées sur son territoire, a facilité les visites de l’équipe d’évaluation de la déclaration à Damas et a initié une réunion à Beyrouth avec une équipe du secrétariat technique de l’organisation pour mettre sur place des mécanismes permettant d’avancer dans la coopération.

Plus tôt, le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Faisal Al-Miqdad, a évoqué les politiques de certains pays occidentaux, qui ont conduit des organisations terroristes telles que Daech et le Front alnosra à acquérir des armes chimiques et à les utiliser à plusieurs reprises contre les Syriens.

Source: Médias