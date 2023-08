Le chef adjoint du Centre russe pour le règlement entre les belligérants en Syrie, Vadim Collett, a annoncé mardi soir que des groupes de terroristes ont tenté de s’infiltrer dans les gouvernorats d’Alep et de Lattaquié depuis la zone de désescalade d’Idleb.

Collett a souligné que « les dirigeants des forces russes et des forces armées syriennes prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la menace terroriste contre les civils et les forces gouvernementales ».

La zone de désescalade d’Idleb, qui comprend en plus de la province d’Idleb, des parties des provinces d’Alep, Hama et Lattaquié, représente le dernier bastion de l’organisation jihadiste takfiriste Hayat Tahrir al-Cham, dont l’épine dorsale est formée d’éléments du front al-Nosra, l’ex-branche d’al-Qaida en Syrie.

Des groupes armés fidèles à la Turquie prolifèrent aussi dans cette zone.

Ces groupes attaquent les zones sûres dans la province de Hama avec des roquettes et des drones, causant des morts et des blessés parmi les civils et des dommages matériels dans les biens publics et privés.

Il y a quelques jours, une frappe aérienne conjointe russo-syrienne a détruit un centre de commandement de HTC près de la ville d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Il était dirigé par des personnes chargées de planifier et d’exécuter des attaques terroristes contre Forces gouvernementales syriennes et les civils.

Le 19 juillet dernier, le ministère syrien de la Défense a annoncé que des unités de l’armée syrienne avaient détruit du matériel et des armes militaires utilisés par des groupes armés, dans les provinces d’Alep et d’Idleb.

Fin juin, le ministère syrien de la Défense a annoncé que ses forces armées, en coopération avec l’armée de l’air russe, ont bombardé les quartiers généraux et les entrepôts de miliciens dans la province d’Idleb, et détruit des sites de lancement de drones.

