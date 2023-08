Un « haut responsable » de la sécurité israélienne a averti que « l’armée israélienne sera confrontée à un problème de préparation à la guerre », c’est ce qu’ont rapporté ce vendredi les médias israéliens.

Selon ce responsable, « l’armée pourrait perdre son état de préparation d’ici environ un mois, si le gouvernement continue dans la voie des amendements judiciaires ».

« Nous allons rencontrer des difficultés, notamment au sein de l’armée de l’air », a-t-on ajouté de même source.

Et de renchérir : « Il faut déployer tous nos efforts pour éviter une perte d’efficacité ».

Dans ce contexte, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a décidé « d’adopter la ligne menée par le chef d’état-major et le ministre de la Sécurité dans le but de calmer la situation et de ramener les réservistes dans les rangs de l’armée », ont en outre rapporté les médias israéliens.

Et de poursuivre: « Netanyahu veut travailler tranquillement, avec l’aide de la persuasion et du soutien devant les recrues, afin de ne pas nuire à l’efficacité de l’armée israélienne ».

Pour sa part, le chef d’état-major, Herzi Halevi, a déclaré à Netanyahu que « l’armée israélienne et ses commandants feront tout leur possible pour maintenir l’efficacité de l’armée et défendre Israël, malgré la crise des réservistes », a indiqué le bureau de Netanyahu.

Les amendements judiciaires proposés par le gouvernement Netanyahu en janvier dernier ont provoqué une forte division au sein de l’entité sioniste, et abouti à l’un des plus grands mouvements de protestation dans son histoire.