«Au moins quatre personnes sont tombées en martyre ou blessées à la suite d’une attaque terroriste perpétrée par deux hommes armés contre le sanctuaire sacré de Shah-Cheragh» à Chiraz, une ville au sud de Téhéran, selon l’agence de presse Irna. L’un des assaillants a été arrêté tandis que l’autre est toujours en fuite, selon l’agence de presse Tasnim.

Les médias d’État ont rapporté que deux terroristes étaient impliqués dans la fusillade de dimanche 13 août. Les terroristes ont tenté d’entrer dans le sanctuaire par la porte Bab al-Mahdi et ont ouvert le feu sur les serviteurs du sanctuaire. L’un des agresseurs a été arrêté. L’autre serait en fuite.

Quatre suspects ont été arrêtés jusqu’à présent pour avoir participé à l’attaque terroriste de dimanche contre le sanctuaire de Shah Cheragh, a pour sa part déclaré le juge en chef de la province du Fars.

« Avec les enquêtes menées jusqu’à présent, quatre suspects liés à cet incident ont été arrêtés », a déclaré Kazem Mousavi lundi matin.

Il a ajouté que le principal terroriste, qui a commencé à tirer sur des personnes dans le sanctuaire et a été immédiatement arrêté, a été remis aux enquêteurs pour procéder à des interrogatoires.

Le président ordonne une enquête immédiate

Le président Ebrahim Raïssi a ordonné au ministre de l’Intérieur Ahmad Vahidi et au gouverneur de la province de Fars, Mohammad Hadi Imaniyeh, d’identifier et de punir rapidement les auteurs de l’attaque terroriste à Shah Cheragh.

Lors d’appels téléphoniques séparés, Raïssi, qui est également président du Conseil suprême de la sécurité nationale, a exhorté les deux responsables à utiliser pleinement les ressources disponibles pour soigner les blessés.

Le président iranien a ordonné à Vahidi d’enquêter avec diligence et rapidité sur les dimensions sécuritaires de l’incident et de rendre compte du résultat. Tous ceux qui ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans cet attentat terroriste doivent être identifiés et traduits en justice.

« Fin douloureuse » pour les terroristes

Dans un message sur son compte Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a fermement condamné l’attentat terroriste à Chiraz et a mis en garde contre une « fin douloureuse » pour les auteurs et les partisans de ce crime odieux.

« L’opération terroriste dans le sanctuaire sacré de Shah Cheragh est fermement condamnée », a déclaré Amir-Abdollahian, cité par PressTV.

« Une fin douloureuse attend les auteurs et les partisans de ce crime. Je présente mes condoléances à la famille de l’un de nos compatriotes mort en martyr, je demande au Dieu Tout-Puissant la santé et le prompt rétablissement pour les blessées de cet incident tragique », a-t-il tweeté.

Le sanctuaire de Shah Cheragh dans la ville de Chiraz a été le théâtre d’une attaque similaire par des terroristes armés l’année dernière.

Le 26 octobre 2022, un terroriste armé a fait irruption dans le sanctuaire, tuant 15 pèlerins, dont des femmes et des enfants, et a blessé des dizaines d’autres personnes avant d’être blessé par balle par les forces de sécurité. Le terroriste est décédé plus tard de ses blessures à l’hôpital.

Plusieurs suspects ont été immédiatement arrêtés et, environ deux semaines plus tard, le ministère du Renseignement a annoncé l’arrestation de 26 terroristes takfiristes pour leur implication dans l’attaque.

Source: Divers