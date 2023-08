Le Comité de liaison ministériel arabe a conclu sa réunion au Caire en soulignant son soutien à l’État syrien et à ses institutions dans sa lutte contre le terrorisme ».

Les participants à la réunion du Comité de liaison ministériel arabe avec la Syrie, qui s’est tenue au Caire, comprenant le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad, en plus des ministres des Affaires étrangères de l’Égypte, de la Jordanie, de l’Arabie saoudite, de l’Iraq et du Liban et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, ont confirmé dans le discours de clôture de la réunion que la seule solution à la crise syrienne est politique ».

Dans la déclaration, les participants ont souligné la mise en place de conditions appropriées pour le retour des réfugiés syriens. La déclaration a souligné l’importance de renforcer la coopération entre le gouvernement syrien et les pays accueillant des réfugiés, d’organiser et de faciliter le retour volontaire et sûr des réfugiés, et de mettre fin à leurs souffrances ».

Ils se sont également félicités de « l’annonce par le gouvernement syrien et les Nations unies qu’un accord avait été conclu sur l’acheminement de l’aide humanitaire ».

La déclaration a mis l’accent sur l’importance « d’intensifier le travail avec la communauté internationale et les Nations Unies pour accélérer la mise en œuvre des projets de reconstruction rapide ».

Les participants à la réunion ont également souligné la nécessité de soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme en Syrie et de soutenir l’état syrien et ses institutions dans leurs efforts légitimes pour préserver la souveraineté et la sécurité du pays et mettre fin à la présence de groupes terroristes sur le territoire syrien ».

Dans la déclaration, ils ont exigé la sortie de toutes les forces étrangères illégales, conformément aux dispositions du droit international et à la Charte des Nations Unies, et pour préserver la sécurité de la Syrie et de la région.

Les participants ont convenu de tenir la prochaine réunion du Comité de liaison ministériel arabe avec le Ministre des affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne, dans la capitale irakienne, Bagdad, et de former un groupe de contact d’ experts, pour suivre et préparer la prochaine réunion.

Cet après-midi, le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Al-Miqdad est arrivé dans la capitale égyptienne, Le Caire, et a rencontré son homologue égyptien, Sameh Shoukry, qui a confirmé au cours de la réunion la volonté du Comité de liaison ministériel arabe d’accomplir ses tâches, d’aider à résoudre le crise syrienne.

Source: Médias