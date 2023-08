la Finlande a l’intention de constituer le plus grand stock de l’Union européenne pour les urgences chimiques et nucléaires, a rapporté l’agence américaine Bloomberg selon laquelle ce pays situé au nord du continent européen dispose actuellement d’une importante réserve stratégique, représentant l’une des quatre réserves de l’Union européenne.

La Finlande va constituer la plus grande réserve stratégique de fournitures d’urgence de l’Union européenne, a annoncé l’agence, après les retombées de la guerre en Ukraine qui ont déclenché un mouvement au sein du bloc européen pour renforcer ses préparatifs en cas de crise.

Le ministère finlandais de l’Intérieur a révélé, dans un communiqué publié mercredi 16 août, que le projet a deja reçu un financement d’une valeur de 264 millions de dollars de la Commission européenne, soulignant qu’il créerait une réserve stratégique destinée à être utilisée par les pays d’Europe du Nord et de l’Est en situation d’urgence.

La chef de projet du ministère Tarja Rantala, a déclaré que l’inventaire en Finlande « comprendra des équipements de protection et de mesure, des détecteurs et des tests rapides, ainsi que des médicaments et des vaccins qui seront utilisés à la fois par les premiers intervenants et la population civile », notant qu’il sera également utilisé en cas d’épidémie.

Alors que des stocks similaires sont également mis en place en France, en Pologne et en Croatie, la construction en Finlande est la plus importante d’Europe, couvrant des articles préventifs et médicaux dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE.

L’Europe s’attend également à ce que les autorités locales finlandaises fournissent « des connaissances et une expérience de pointe ». Elles devraient terminer d’ici fin 2023 la rédaction des lignes directrices sur la gestion et le déploiement des réserves stratégiques de l’UE, a rapporté Bloomberg.

Source: Agences