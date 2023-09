De violents affrontements ont de nouveau éclaté, ce samedi 2 septembre, entre les militaires de ‘l’Armée nationale’ alliée à la Turquie et les Forces démocratiques syriennes (FDS), pro-US, sur les fronts de l’ouest de Manbij et du rif d’Alep.

Selon le correspondant de la télévision libanaise Al-Mayadeen, les militaires de ‘l’Armée nationale’ tentent d’avancer sur l’axe du village d’Umm Adasa, à l’ouest de Manbij, au milieu d’intenses bombardements d’artillerie et de missiles des deux côtés.

Plutôt vendredi, cinq frappes aériennes russes ont ciblé les points vers lesquels les militants de ‘l’Armée nationale’ avaient progressé dans le rif de l’Est d’Alep, sous contrôle des FDS.

Les forces russes, en coordination avec le gouvernement syrien, tentent d’empêcher l’expansion de ‘l’Armée nationale’ dans les régions du nord de la Syrie.

Ces raids russes interviennent après des affrontements entre ‘l’Armée nationale’ et les FDS dans le village d’Al-Mohsenli sur le front de Manbij, dans le rif orientale d’Alep.

Entre-temps, ‘l’Armée nationale’ a annoncé l’ouverture des points de passage aux membres des tribus souhaitant combattre les FDS à Manbij et Al-Bab, ce qui s’est effectivement produit lorsque l’Armée nationale et des hommes armés, ayant déclaré qu’ils étaient membres des tribus, ont attaqué plusieurs villages de Manbij et d’Al-Bab.

Ils ont publié des clips vidéo dans lesquels ils affirment avoir « pris le contrôle des villages d’Arab Hassan et d’Al-Mashanli » dans le rif de Manbij, et d’Al-Buwaihij dans le rif d’Al-Bab, tandis que le porte-parole du « Conseil militaire de Manbij, » Sharvan Darwish s’est empressé de démentir « toutes les informations selon lesquelles des mercenaires contrôlaient des postes de contrôle dans les villages et villes de Manbij et d’Al-Bab.

Darwish a confirmé que « ses forces ont répondu à toutes les attaques » et que « les affrontements se poursuivent dans les villages d’Al-Mohsenli, Arab Hassan, Umm Jaloud, Al-Sayyada et Al-Dandaniya ».

De temps en temps, les forces turques ciblent, avec des drones et de l’artillerie, des zones contrôlées par les FDS, dirigées par des combattants kurdes, dans le nord et le nord-est de la Syrie.

En réponse à leurs attaques répétées contre les environs de Lattaquié, Alep et Hama, les forces armées syriennes ont récemment pris pour cible les quartiers généraux de groupes armés terroristes, en coopération avec les forces aérospatiales russes.

Plus tôt, lors du Forum des élites nationales arabes, les notables et les cheikhs des tribus arabes d’Alep avaient affirmé leur soutien aux dirigeants et à l’armée syriens face aux occupants américains et turcs et à leurs collaborateurs.

La déclaration finale du Forum des tribus, clans et élites a souligné le rejet catégorique de toute présence illégale de forces étrangères sur le territoire syrien, condamnant le vol des richesses et des ressources du pays par les forces américaines et sa milice, les FDS.