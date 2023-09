Les pays occidentaux n’ont pas réussi à « ukrainiser » l’agenda du sommet du G20, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères ce 10 septembre, à l’issue de l’événement à New Delhi.

« C’est en grande partie grâce à la position consolidée du Sud global, qui défend ses intérêts légitimes, qu’il a été possible d’empêcher la tentative de l’Occident d’ukrainiser à nouveau l’ensemble de l’ordre du jour, au détriment de la discussion sur les tâches urgentes des pays en développement », a indiqué Sergueï Lavrov.

Selon le ministre, « le paragraphe sur l’Ukraine est inclus et fait l’objet d’un consensus »:

« La crise ukrainienne est mentionnée, mais exclusivement dans le contexte de la nécessité de résoudre tous les conflits qui existent dans le monde, de résoudre ces conflits conformément à tous les objectifs et principes de la Charte des Nations unies ».

Une réforme interne

Selon M.Lavrov, ce sommet a été un succès, mais le groupe fait l’objet d’une réforme interne.

« Le sommet est un succès inconditionnel, de la présidence indienne, de nous tous. Le G20 connaît une réforme interne. Cela s’est traduit par une activation significative des membres du G20 issus du Sud global », a-t-il souligné.

En outre, d’après le ministre, avec le soutien de l’Inde, ces pays ont insisté pour que leurs intérêts soient pris en compte:

« En conséquence, ils ont été inclus dans la déclaration. Tout le pathos des accords, qui portent sur des questions directes du mandat du G20, est que le Sud global veut renforcer son rôle dans les mécanismes de la gouvernance mondiale afin de refléter son poids réel dans les affaires du monde ».

Une impulsion à la réforme du FMI

Les résultats du sommet du G20 donneront une impulsion positive à la réforme du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Organisation mondiale du commerce, a indiqué Sergueï Lavrov.

« La déclaration [finale du G20, ndlr] formule les tâches de réforme du Fonds monétaire international, où depuis longtemps, si les quotas et les votes sont répartis de manière équitable, les Américains n’auront plus de ticket bloquant, lequel est maintenu artificiellement. Le sommet donnera une impulsion très sérieuse et positive à la réforme du FMI et de l’Organisation mondiale du commerce », a-t-il dit.

Un ultimatum à la Russie?

Les affirmations selon lesquelles les pays occidentaux ont présenté un ultimatum à la Russie dans la déclaration du G20 sont ridicules, d’après le ministre russe:

« Ce que les médias écrivent, j’ai lu différentes évaluations [sur le contenu de la déclaration du sommet du G20, ndlr]. D’un côté, le Financial Times affirme qu’il s’agit d’un échec de l’Occident, de l’autre, quelqu’un d’autre, Reuters, à mon avis, écrit que cette partie de la déclaration commune a été approuvée par l’Occident et remise comme un ultimatum à la Russie. C’est ridicule! Des adultes répandent des rumeurs qui ne peuvent tout simplement pas être prises au sérieux ».

Il a fait remarquer que le texte du document mentionné est disponible pour lecture.

Fin de l’hégémonie occidentale

L’Occident ne sera pas en mesure de poursuivre sa ligne de domination et de rester hégémonique, a noté le ministre.

« L’Occident ne pourra pas rester hégémonique, compte tenu du fait que de nouveaux centres de développement mondial sont objectivement apparus il y a longtemps et qu’ils gagnent en puissance », a-t-il précisé.

Il a ajouté qu’après ce sommet, les pays occidentaux devraient réfléchir dans quelle mesure ils peuvent « s’engager à poursuivre leur ligne de domination ».

Source: Avec Sputnik