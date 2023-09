S’exprimant lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Centre de Défense Civile de l’Autorité Islamique de la Santé -Centre d’Urgence de Nabatieh- et du parc public de la municipalité de Nabatieh – Kfarjouz, le président du Conseil exécutif du Hezbollah, Sayyed Hashem Safieddine a affirmé que » nous sommes confrontés à de véritables tragédies et catastrophes qui pourraient être plus dangereuses que les catastrophes naturelles en raison de l’effondrement de l’éducation publique ».

Sayyed Hashem Safieddine, a appelé chacun « à assumer davantage de responsabilités » s’interrogeant, » si le Liban dispose aujourd’hui, pour faire face à ses crises multiformes, d’hommes politiques qui attisent les conflits ? Ou des politiciens opportunistes qui fuient leurs responsabilités et rejettent la faute sur les autres ? »

Sayyed Safieddine a estimé que « quiconque mène un projet politique, économique ou de réforme doit avant tout tenir compte de la survie du pays : que le Liban reste ou non, alors nous pouvons parler de réforme.

Il a déclaré : « À une époque de maladie et d’effondrement au Liban, nous exprimons des théories aux Libanais avec des discours, des attentes et des espoirs irréalistes, il s’agit d’un discours opportuniste qui ne vise à résoudre aucun problème ».

Sayyed Hashem Safieddine a souligné que « le pays a aujourd’hui besoin de quelqu’un qui assume réellement la responsabilité, et c’est ce que nous faisons au Hezbollah », appelant « chaque personne responsable à présenter le meilleur de ses idées positives et de ses capacités disponibles ».

Le président du Conseil exécutif du Hezbollah a expliqué que « nous n’avons pas hésité et n’hésiterons pas, depuis le premier jour du début de ces effondrements dans le pays, à faire le nécessaire. Nous nous efforçons d’être aux côtés du peuple, d’endurer avec lui et d’être dans une position de secours, d’aide, de sacrifice et d’assistance pour le bien de notre société et de notre nation », indiquant que « ce que nous offrons et ce que nous assumons comme responsabilité est beaucoup plus élevé que toute position politique, car soulager la détresse et aider les gens sont plus importants pour nous que n’importe quelle position politique ».

Et de poursuivre : « Nous n’abandonnons pas nos valeurs, notre résistance, nos armes et notre honneur, ni notre confrontation avec l’ennemi israélien. Nous resterons présents parmi le peuple pour assumer nos responsabilités à son égard, et Dieu Tout-Puissant nous a promis la victoire. »

Sayyed Hashem Safieddine a déclaré : « nous sommes confrontés à de véritables tragédies et catastrophes, qui pourraient être plus dangereuses que les catastrophes naturelles, en raison de l’effondrement de l’enseignement public à l’Université libanaise et dans les écoles publiques. Selon les faits existants, certains complotent au niveau des écoles publiques pour saboter la prochaine année scolaire ».

Il a ajouté : « Au cours des quatre dernières années, la situation libanaise a connu un processus de réparation malsain et, dans certaines régions du Liban, un nombre important d’élèves ont complètement abandonné l’école, et les Libanais doivent s’attendre à un changement majeur dans la génération à venir privée d’école et d’éducation, et les conséquences sur tout le monde devraient être prise au sérieux à l’avenir ».

Et de préciser: » L’effondrement de l’école publique n’est pas une plaisanterie et l’affaiblissement de l’Université Libanaise n’est pas une plaisanterie. Ce sont deux questions essentielles pour l’avenir du Liban et de tous les Libanais, et nous élevons la voix pour que certains entendent, car les capacités doivent être garanties, même si elles sont minimes. »

Sayyed Hashem Safieddine a conclu que « même si nous commencerons à discuter du budget dans quelques jours, nous serons aux côtés de tous ceux qui souhaitent faire pression ensemble pour garantir certaines capacités à l’école publique et à l’Université libanaise ».

Source: Al-Manar