Le Hezbollah au Liban a exprimé sa profonde solidarité avec le peuple libyen dans le drame tragique qui l’a frappé à la suite des tempêtes massives et des pluies torrentielles qui ont balayé de vastes régions du pays, entraînant la mort et la perte de dizaines de milliers de citoyens.

Dans un communiqué, le Hezbollah a appelé « les états capables et les institutions humanitaires à tendre la main et l’assistance aux peuples marocain et libyen après les catastrophes naturelles qui les ont frappés ».

Et d’ajouter : « Nous demandons à Dieu Tout-Puissant sa miséricorde aux victimes et au bien-être des blessés, et d’avoir pitié des deux chers peuples, de leur donner force et patience, et de les soulager de la douleur et de la souffrance. Dieu Tout-Puissant entend et répond à tout ».

Le centre officiel des statistiques de Libye a rapporté mardi soir que le nombre de morts dus aux tempêtes et aux inondations s’élevait à 5 200 et que le nombre de personnes disparues s’élevait à 8 250 personnes.

Source: Al-Manar