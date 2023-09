Le ministère iranien de la Sécurité a déclaré avoir capturé « dans une opération complexe » trois leaders de la contestation hostiles à la République islamique travaillant à l’étranger.

Les trois hommes qui ont été arrêtés œuvraient depuis l’Allemagne, les Etats-Unis et la Grande Bretagne, a précisé le ministère selon lequel ils ont été amenés à venir en Iran dans le cadre de l’opération de leur arrestation.

Leurs aveux ont été diffusées par la télévision d’Etat iranienne.

Selon le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam, l’un des trois hommes travaillait dans le cosmétique et porte la double nationalité iranienne et allemande.



Le second, un homme d’affaires qui détient aussi la nationalité américaine organisaient à Los Angeles des manifestations hostiles à l’Iran.



Quant au troisième, qui vivait dans la capitale britannique, c’était un activiste sur les réseaux sociaux et menait via des vidéos des campagnes hostiles à l’Iran.

Le mardi, le porte-parole du pouvoir judiciaire Massoud Setayechi avait révélé que les forces de sécurité iraniennes avaient arrêté un homme et une femme français soupçonnés d’espionnage et les ont traduits en justice.

D’autre part, Setayechi a confirmé qu’un citoyen suédois est emprisonné en Iran « pour avoir commis des crimes », soulignant qu’une enquête préliminaire est menée sur les accusations portées contre lui.

La semaine dernière, la Suède et la Commission de l’Union européenne ont annoncé que le citoyen suédois Johan Flodderus était détenu en Iran, où il a été arrêté en avril 2022, en raison d’accusation d’espionnage selon sa famille.

Fin août dernier, le ministère iranien de la Sécurité avait annoncé le démantèlement d’un réseau terroriste affilié à « Israël » opérant dans plusieurs provinces du pays et préparant des attentats terroristes. Dans un communiqué, il a indiqué que le réseau comptait 14 personnes et disposaient de 43 bombes « puissantes et prêtes à exploser ».

Le mois de mai dernier, le ministère iranien de la Sécurité avait annoncé, dans un communiqué, le démantèlement et l’arrestation de membres d’un réseau d’espionnage lié à un service de renseignement étranger visant à obtenir des informations sur les Iraniens voyageant à l’étranger.

Source: Médias