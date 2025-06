Les autorités d’occupation israéliennes ont placé en isolation deux militants de la Flottille de la Liberté détenus à la prison de Ramleh, au nord-ouest d’Al-Qods occupée, a dénoncé le centre de défense des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, Adalah.

« L’eurodéputée franco-palestinienne, Rima Hassan, a été transférée dans une cellule d’isolement très petite et insalubre de la prison de Neve Tirza (réservée aux femmes), dépourvue de fenêtres et percée de plusieurs trous dans les murs. Elle a été placée à l’isolement après avoir écrit l’inscription « Liberté pour la Palestine » sur l’un des murs de la prison, avant d’être renvoyée à la prison de Ja’foun », a déclaré Moatasem Zeidan, porte-parole du centre au quotidien panarabe Al-Quds Al-Arabi.

Il a également révélé que le militant brésilien Thiago Avila a été transféré à la prison d’Ayalon et placé en cellule d’isolement en raison de sa grève de la faim et de l’eau, entamée il y a deux jours.

Il a également été « traité avec agressivité par les autorités pénitentiaires, bien que cela n’ait pas donné lieu à des violences physiques directes ».

L’avocate Suhad Bishara, directeur juridique d’Adalah, a déclaré à Al-Quds Al-Arabi : « Huit militants originaires de Turquie, d’Allemagne, de France, du Brésil et des Pays-Bas, qui se trouvaient à bord du navire Madleen, sont détenus à la prison de Ramleh. »

Mme Bishara a souligné « qu’Israël traite les détenus conformément à son droit interne, notamment la loi sur l’entrée en Israël. Il les traite comme s’ils étaient entrés illégalement en Israël, ce qui constitue une hypothèse juridique problématique, car leur destination principale n’était pas Israël. Ils ont été détenus dans les eaux internationales et emmenés de force avec le navire jusqu’au port d’Ashdod. Par conséquent, leur traitement juridique est également problématique au regard du droit israélien ».

Et d’ajouter: « Par conséquent, nous considérons que le remorquage du navire jusqu’au port d’Ashdod et la détention des militants à bord constituent une violation du droit international, et leur maintien en détention constitue également une violation du droit israélien. Nous continuerons d’exiger leur libération, leur retour à bord et leur autorisation de se rendre à Gaza pour acheminer de l’aide humanitaire, puis de rentrer dans leurs pays. »

Par ailleurs, la Coalition de la Flottille de la Liberté, dans un communiqué reçu par Al-Quds Al-Arabi, a qualifié les mesures punitives prises à l’encontre de la parlementaire Rima Hassan d’« attaque directe contre cette responsable démocratiquement élue qui a toujours plaidé pour la justice, la libération et la fin du blocus illégal de Gaza ».

Le communiqué ajoute: « Réduire au silence une parlementaire de cette manière constitue une violation flagrante du droit international. » Cette méthode révèle la brutalité d’un régime habitué à l’impunité.

Pour sa part, l’épouse du militant brésilien Thiago Avila, Lara, a déclaré : « Israël continue d’anéantir le peuple palestinien. Les peuples du monde sont las du mutisme complice des gouvernements qui ont permis au régime sioniste d’agir en toute impunité pendant 77 ans. Assez d’impunité. Assez de famine. Assez d’apartheid. Assez de génocide. Liberté pour Tiago et les huit personnes enlevées. Liberté pour le peuple palestinien ».

La coalition a appelé les gouvernements du Brésil et de la France, ainsi que l’Union européenne, à prendre des mesures immédiates pour protéger leurs citoyens et leurs élus, à exiger leur libération et à tenir ‘Israël’ responsable de ces violations du droit international, considérant son silence persistant comme une « complicité » avec l’État occupant contre ses propres citoyens.