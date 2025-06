Le ministère libanais de la Santé a annoncé jeudi « la mort d’une personne lors d’une frappe de drone israélien sur une moto dans la ville de Nabatieh al-Fawqa, au sud du pays ».

Un citoyen a également été blessé lors d’une autre attaque israélienne, menée par un drone, qui a visé une moto dans la ville de Deir Siryan, au sud du pays.

Frappes aériennes israéliennes sur plusieurs zones du sud du Liban

Le correspondant d’Al-Manar a fait état de frappes aériennes israéliennes ciblant Wadi al-Zaghareen à Jabal al-Rayhan.

Notre correspondant a également signalé « trois autres frappes aériennes ciblant la région de Tebna, entre les villes d’al-Bissariyeh et de Tuffahta ».

Plus tôt dans la journée, les forces d’occupation israélienne ont mené une opération de ratissage aux abords des villes d’Aita al-Shaab et de Ramia. Des hélicoptères israéliens ont également largué des bombes explosives sur les vergers d’al-Wazzani et la ville d’al-Dhuhra.

L’armée libanaise retire les barrières de terre érigées par l’occupation

De son côté, l’armée libanaise a annoncé aujourd’hui « avoir retiré , en coordination avec la FINUL, plusieurs barricades de terre et rouvert des routes aux abords de la ville de Chebaa, auparavant fermées par les forces d’occupation israéliennes ».

Les frappes aériennes israéliennes ciblant les villes de Beit Lif et de Chebaa ces deux derniers jours ont fait trois morts et quatre blessés.

Source: Médias