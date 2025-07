Le chef du Hamas dans la bande de Gaza et membre de son bureau politique, Khalil al-Hayya, a exprimé la surprise du mouvement face au retrait de la délégation d’occupation israélienne des négociations sur la fin de la guerre génocidaire à Gaza.

Al-Hayya a expliqué que ce retrait est intervenu malgré les progrès au cours des négociations, rappelant que la direction du Hamas avait utilisé tous ses outils et relations pendant 22 mois pour mettre fin à l’agression israélienne contre Gaza.

Concernant l’aide apportée face à la famine à Gaza, M.Al-Hayya a appelé à l’acheminement immédiat de l’aide alimentaire et humanitaire « dans la dignité pour le peuple palestinien », ce qui « constitue une véritable preuve de la faisabilité de la poursuite des négociations ».

Dans ce contexte, Al-Hayya a rejeté les « farces grotesques appelées parachutages d’aide, en exploitant les souffrances du peuple palestinien afin de servir les jeux de négociation de l’occupation et la réalisation de ses objectifs politiques. »

Le dirigeant du Hamas a expliqué que l’occupation oeuvre pour éliminer le rôle des organisations internationales et locales dans la distribution de l’aide et souhaite maintenir des « pièges mortels » pour tuer le peuple palestinien.

« Le peuple palestinien ressent une profonde trahison face au silence sur la faim à Gaza. N’est-il pas douloureux pour notre peuple de constater le soutien illimité de l’entité, alors qu’il ne reçoit aucune aide, même pour apaiser sa faim ?», a-t-il renchéri.

Message au peuple de Gaza

Al-Hayya s’est en outre adressé au peuple palestinien de Gaza: « Ô peuple de Gaza, déterminé et loyal, nous vous resterons fidèles et nous sommes certains que les souffrances prendront fin.»

Il s’est également adressé aux membres des Brigades al-Qassam, des Brigades al-Qods et des factions de la résistance, soulignant que « leurs actions ont contrecarré l’offensive israélienne des chariots de Gédéon ».

Il a souligné que « le chef d’état-major de l’occupation dissimule l’échec de son armée, en poursuivant le génocide à Gaza ».

Appel à la nation

Le dirigeant du Hamas a qualifié le déplacement du peuple palestinien via l’Égypte ou la mer de « complot flagrant qui ouvre la voie à la liquidation de la cause palestinienne », appelant à rompre les liens avec l’occupation et à ce que les masses de la nation et les peuples libres du monde expriment leur colère face à ce qui se passe à Gaza.

Et d’ajouter: « Nous appelons les masses à marcher vers la Palestine, à encercler les ambassades et les intérêts de l’ennemi, et à poursuivre ses soldats et ses criminels devant les tribunaux ».

« N’est-il pas temps pour la nation de prendre des mesures concrètes pour briser le siège et fournir nourriture et médicaments aux femmes et aux enfants de Gaza ? », s’est-il en outre interrogé.

Dans ce contexte, Al-Hayya a adressé des messages directs aux peuples arabes : « Ô notre peuple en Jordanie, nous nous tournons vers vous avec beaucoup d’espoir et de fraternité, et nous vous appelons à intensifier vos efforts pour mettre fin à cet odieux génocide. »

« Nous vous appelons à intensifier vos efforts pour empêcher l’ennemi de diviser Al-Aqsa et d’imposer une patrie alternative. »

S’adressant au peuple égyptien : « Ô notre peuple et frères d’Égypte, nous comprenons que vous êtes touchés par la douleur de votre peuple à Gaza. Ô peuple d’Égypte, ses dirigeants, son armée, ses tribus, son Al-Azhar et ses églises, vos frères de Gaza mourront-ils de faim tant qu’ils seront à vos frontières ? »

« Nous attendons avec confiance que la grande Égypte ait le dernier mot : Gaza ne mourra pas de faim et n’acceptera pas que le passage de Rafah reste fermé », a-t-il lancé.

Et puis à l’adresse de la nation Al-Hayya a dit: « Gaza et son peuple vous appellent à faire preuve de chevalerie arabe et d’authenticité de l’islam. Ils attendent des actes, pas des paroles ».

Et d’inciter les érudits de la nation à « exercer leur véritable rôle de guide des masses de la nation ».

Fierté des initiatives

Al-Hayya s’est dit fier des initiatives, qu’il a qualifiées d’importantes et efficaces, du mouvement mondial aux marches terrestres et maritimes, en passant par les navires « Madeleen » et « Handala ».

Il a exprimé sa fierté pour la marche mondiale vers Gaza et le premier convoi de la persévérance, parti de Tunisie, d’Algérie et de Libye et soutenu par des groupes d’autres pays.

« Tous ces gens ont rejeté les crimes de l’occupation et ont décidé de rompre l’état d’impuissance, de dire : « Nous sommes avec vous, ô peuple de Gaza, et rien n’est impossible avec la volonté. »